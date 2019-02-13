В США рассуждают о развитии проекта X-47B в связи с выходом из ДРСМД

После заявлений о том, что в ВМС США отказываются от эксплуатации многоцелевых беспилотников X-47B, появились новые данные о возможном развитии проекта. Напомним, что, по официальной версии, в США было произведено два X-47B, которые после выработки лишь пятой части своего эксплуатационного ресурса, должны были стать экспонатами музея авиации.

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Теперь в штабе командования ВМС США заявили, что беспилотники можно было бы доработать с той целью, чтобы они активно применялись в качестве беспилотных воздушных танкеров.

В частности, заявлено, такая функция модернизированных X-47B может понадобиться в связи с фактически прекращением действия ДРСМД.

Логика в ВМС США такова:

У противника появляются ракеты средней дальности, в том числе наземного базирования. В этой связи авианосцы ВМС США будут вынуждены увеличивать дистанцию до побережья при выполнении операций. В такой ситуации пилоты корабельной авиации должны будут полагаться на дозаправку в воздухе, чтобы завершить миссию, иначе для них увеличиваются риски.

Именно поэтому в ВМС США рассматривают возможность использования указанных выше дронов в качестве беспилотных авиазаправщиков, которые будут взлетать с палубы авианосца.

Максимальная взлётная масса X-47B составляет около 20,2 т. При этом полезная нагрузка – около 2 т. В качестве полезной нагрузки предполагают использовать топливо для истребителей. В случае реализации программы по увеличению полезной нагрузки ВМС США могут заказать сотни таких дронов-танкеров.

Однако у этой идеи немало критиков. Отмечено, что противнику достаточно будет нанести удар по дрону-заправщику, чтобы миссия самолётов палубной авиации оказалась полностью сорванной. Да и зачем "гонять" беспилотник, если он сам может быть ударным звеном операции?

Другая версия использования БПЛА предполагается, тоже исходя из фактического прекращения действия ДРСМД. Отмечается, что ни в какие воздушные танкеры X-47B переделывать не нужно. Их нужно использовать именно как главную ударную силу авианосцев, чтобы минимизировать возможные потери среди личного состава палубной (пилотируемой) авиации при выполнении миссий. Дальность полёта X-47B составляет до 3,9 тыс. км при практическом потолке около 12 км.