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13.02.2019
Интерфакс-АВН

Россия и Китай разрабатывают лазеры для уничтожения спутников США - Пентагон

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Пентагон
Пентагон, США.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Вашингтон. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай разрабатывают средства, угрожающие космическим системам США, в том числе лазеры, способные уничтожать американские спутники, передает CNN со ссылкой на доклад американской военной разведки об угрозах в космосе.

"Китай и Россия, в частности, разрабатывают различные средства для использования предполагаемой зависимости США от космических систем и оспаривания позиции США в космосе", - цитирует телеканал доклад разведывательного управления министерства обороны США.

Доклад, опубликованный в понедельник, озаглавлен "Вызовы безопасности в космосе" и рассматривает космический потенциал России, Китая, Ирана и Северной Кореи. В нем описано российское и китайское противоспутниковое оружие, в том числе системы радиоэлектронной борьбы, лазерное оружие и "кинетические" противоспутниковые ракеты.

"Китай, вероятно, будет выставлять наземное лазерное оружие, которое может противостоять низкоорбитальным космическим датчикам к 2020 году, а к середине-концу 2020-х годов он может выставить более мощные системы, которые распространяют угрозу на структуры неоптических спутников", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что Китай, "возможно, уже имеет ограниченные возможности для использования лазерных систем против датчиков спутников".

В то же время сообщается, что Россия уже поставила лазерное оружие, вероятно, предназначенное для противоспутниковой миссии, своим Воздушно-Космическим силам до июля 2018 года.

"Россия также разрабатывает систему воздушно-космического (противоспутникового) лазерного оружия для использования против датчиков противоракетной обороны в космосе", - говорится в сообщении.

В дополнение к лазерам с направленной энергией авторы доклада утверждают, что у Китая есть боевая ракета, способная поражать спутники на низкой околоземной орбите, в то время как Россия находится в процессе ее разработки.

"Китай также сформировал военные подразделения, которые начали обучение с (противоспутниковыми) ракетами", - отмечается в докладе.

В нем говорится, что Россия, вероятно, разрабатывает "наземную мобильную ракетную систему, способную уничтожать космические цели" на низкой околоземной орбите в дополнение к баллистическим ракетам. "Эта оружейная система, вероятно, начнет функционировать в течение ближайших нескольких лет", - считает военная разведка США.

По мнению авторов доклада, Россия и Китай также разрабатывают "инспекционные и сервисные" спутники, которые также могут использоваться для проведения атак на другие спутники на орбите.

12.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Иран
Китай
КНДР
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США
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1 комментарий
№1
13.02.2019 18:50
Цитата, q
"Россия также разрабатывает систему воздушно-космического (противоспутникового) лазерного оружия для использования против датчиков противоракетной обороны в космосе"

Россия уже поставила "Пересветы" на опытно-боевое дежурство. Очень медленно новости доходят до аналитиков американской военной разведки.
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Россия и Китай разрабатывают лазеры для уничтожения спутников США - Пентагон