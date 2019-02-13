Испания и Южная Корея проведут переговоры о возможной взаимной продаже военных самолетов

ЦАМТО, 12 февраля. Как предполагается, Республика Корея и Испания в текущем месяце приступят к переговорам об аспектах соглашения по обмену учебно-тренировочных самолетов южнокорейского производства на самолеты ВТА производства Airbus.

Как сообщает The Korea Times, в случае реализации данной сделки, она станет первым соглашением на поставку произведенных в Республике Корея самолетов в Европу.

По информации источников издания, Министерство национальной обороны Республики Корея и компания Korea Aerospace Industries (KAI) рассматривают предложение Испании по поставке нескольких самолетов ВТА A-400M компании Airbus в обмен на учебно-тренировочные самолеты KT-1 и T-50 производства KAI.

Как сообщалось ранее, впервые Испания сделала данное предложение "по неофициальному каналу" в июле 2018 года в ходе международного авиасалона в Фарнборо (Великобритания). Официальное предложение было сделано в ноябре прошлого года в ходе заседания комитета по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности двух стран в Мадриде.

С этого момента МНО Республики Корея готовит технико-экономическое обоснование для реализации предложения Испании, а также ведет подготовку к переговорам.

По данным Yonhap, Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея (DAPA) согласовало позицию южнокорейского правительства по данному предложению и выработало стратегию ведения переговоров. Уже в этом месяце в Испанию будет направлена переговорная группа, состоящая в основном из должностных лиц DAPA и нескольких представителей Министерства обороны.

Ранее Министерство обороны Испании разместило заказ на поставку 27 самолетов А-400М, но из-за сложной экономической ситуации в середине 2013 года пересмотрело свои планы, решив отказаться от принятия на вооружение 13 самолетов. Эти А-400М планируется приобрести, а затем предложить для продажи на внешнем рынке. Согласие с Airbus по этому вопросу уже имеется.

Предположительно, речь идет о поставке ВВС Республики Корея от четырех до шести самолетов A-400M "Атлас" компании Airbus в обмен на продажу около 30 учебно-тренировочных самолетов базовой подготовки KT-1 "Вунгби" и 20 учебно-тренировочных самолетов углубленной подготовки T-50 "Голден игл" компании Korean Aerospace Industries (KAI). Стоимость южнокорейских учебных самолетов, включая дополнительное оборудование и наземную инфраструктуру, оценивается в 2 трлн. вон (1,78 млрд. долл.).