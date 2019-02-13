Страшная Россия и непонятный Трамп: кого боятся в Европе

Немецкие эксперты назвали главные источники угроз Европе

В Евросоюзе ставят под сомнение собственную боеготовность и боеспособность вооруженных сил. По крайней мере, именно эти вопросы должны стать фундаментом для дискуссий предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует уже 15 февраля, считают германские эксперты. В Берлине вышел доклад, посвященный главным военным угрозам Европы, главные среди которых - Россия и Китай.

В Европейском союзе признают, что мировой порядок продолжает переустраиваться, а это значит, что ЕС необходимо обеспечить безопасность граждан европейских государств. Такие призывы содержатся в докладе берлинского исследовательского центра, опубликованном накануне Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году пройдет 15-17 февраля.

В документе подчеркивается, что ЕС "особенно плохо подготовлен", чтобы бороться с глобальными вызовами со стороны России и Китая, причем особенно в той сфере, которую опубликованный анализ называет "новой эрой соревнования великих держав".

Этот термин заимствован европейцами из американских стратегических разработок последнего времени, пишет Defense News. В них констатируется, что настало время отказаться от угрозы терроризма как преобладающей проблемы мировой безопасности и переходить к анализу вызовов и угроз, исходящих от ведущих мировых держав как наиболее вероятных драйверов конфликтов будущего.

Отчет, опубликованный в Берлине, скорее всего, послужит своеобразной платформой для дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года. На этом форуме ожидаются многие мировые лидеры, среди которых - канцлер Германии Ангела Меркель, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Джавад Зариф.

Председатель конференции, экс-посол ФРГ в Соединенных Штатах Вольфганг Ишингер предполагает, что нежелание Германии резко увеличивать расходы на национальную оборону в который раз вызовет существенные трения с американской делегацией во время проведения Мюнхенского форума.

Ранее президент США Дональд Трамп часто обвинял Берлин в том, что Германия не выделяет достаточно средств на совершенствование национальных вооруженных сил и слишком сильно полагается на военную помощь со стороны Вашингтона в случае гипотетического вооруженного конфликта в Европе.

Недавнее учреждение во всех странах Европейского союза механизма для координации и финансирования совместных проектов в сфере обороны является хорошим началом, но это движение прогрессирует слишком медленно, заявил Ишингер в Берлине журналистам. Европейские чиновники должны существенным образом изменить свои подходы, чтобы сделать оборону и безопасность более заметной частью повестки дня в вопросах интеграции Североатлантического альянса, доказывал экс-посол ФРГ в США.

Европа "не может считать себя окруженной пацифистами, которые только и делают, что пишут доброжелательные письма друг другу", заявил Вольфганг Ишингер.

Официальные лица в Германии, как ожидается, продолжат свой танец вокруг непредсказуемых отношений с администрацией Дональда Трампа. Во всяком случае, так это предполагается в отчете. Таким образом, с одной стороны, в Германии признают необходимость оставаться на позициях Вашингтона в вопросах укрепления обороноспособности европейских стран, но одновременно готовятся и к худшему сценарию, при котором Америка при Дональде Трампе может и не оказать своевременной военной помощи своим союзникам в Старом свете.

"В результате многие европейские правительства идут вдоль очень тонкой линии, пытаясь сохранить "вариант A", одновременно страхуясь и вкладывая средства в "вариант B", одновременно не делая при этом "вариант А" менее вероятным", - таким образом весьма витиевато описывается подобная ситуация в докладе.

Выход из ДРСМД - клин в единство НАТО

В этом году Мюнхенская конференция будет проходить всего лишь несколько недель спустя после того, как Соединенные Штаты и Россия объявили о приостановке своего участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это весьма больной вопрос для Германии, и он, по всей видимости, будет одной из центральных тем конференции.

Некоторые европейские аналитики полагают, что ожидаемая ликвидация ДРСМД оживит восточноевропейских участников НАТО, которые с этого момента будут находиться в зоне досягаемости некогда запрещенных соглашением российских ракет. По их мнению, такие страны как, к примеру, Польша, будут искать гарантии безопасности у Соединенных Штатов, причем делать это вне возможного зонтика коллективной обороны альянса.

В этой связи выражаются опасения, что такие шаги могут вбить клин в единство НАТО, в то время как Россия (такое впечатление складывается у многих западных аналитиков), активно ищет слабые места в структурах Североатлантического альянса.

В то же время авторы отчета выражают уверенность, что у потенциальных противников есть и объективные пределы своих возможностей по противодействию западному миру, возглавляемому Соединенными Штатами.

"Хотя Китай и Россия развивают весь комплекс мер, способных влиять на другие государства или предпринимают попытки подорвать западное единство, но, тем не менее, Москва и Пекин не в состоянии создать многочисленные и боеспособные коалиции противников Запада - и вряд ли когда-либо сделают нечто подобное и в обозримом будущем", - утверждается в документе.

Подобная динамика формирующегося мироустройства должна, по идее, создавать для Вашингтона и Европы несколько облегченные условия для последующих действий, однако президент США Дональд Трамп только и делает, что постоянно взбадривает союзников Америки и временами ставит их в откровенный тупик.

В докладе говорится, что для давних трансатлантических союзников все еще трудно воспринять некие новые реальности.

К примеру, у европейцев вызывает недоумение, когда Трамп нахваливает отдельных политических лидеров - от Бразилии до Филиппин, - причем глав именно тех государств, которые весьма далеки от идей либерализма и демократии.

Союзники Америки не всегда понимают, когда президент США бросает вызов своим собственным спецслужбам, объявляя о поддержке Саудовской Аравии после убийства журналиста Джамала Хашогги.

И на этом фоне глава Белого дома постоянно разражается самыми резкими критическими замечаниями в адрес Канады, Германии или Европейского союза в целом. Привыкнуть к этому союзники Америки еще не успели.

"Озабоченности европейцев по поводу укрепления обороноспособности национальных вооруженных сил и континента в целом понять можно", - отметил в беседе с "Газетой.Ru" директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

По мнению собеседника издания, это связано с происходящим на современном этапе обрушением всей системы контроля над вооружениями. К примеру, непонятно, что будет с Договором по обычным вооруженным силам в Европе, рушится ДРСМД, достаточно туманное будущее и у СНВ.

Помимо этого, считает Ознобищев, на европейцев сильно воздействует непредсказуемость Трампа, который нападает то на НАТО в целом, то на отдельные европейские страны, то подвергает сомнению все ранее взятые обязательства Америки перед европейскими союзниками.

Тем не менее, другого пути, как возврата к консультациям и договоренностям в сфере контроля над вооружениями, просто нет, убежден собеседник "Газеты.Ru". По его мнению, гонкой вооружений в сфере международной безопасности сегодня ничего не решишь, и вполне возможно вернуться к некоей позитивной повестке дня в связи с будущим окончанием политической турбулентности и непредсказуемости, связанной с президентством Дональда Трампа.

Михаил Ходаренок