"Судный день" для НАТО: как "Посейдон" уничтожит альянс

Раскрыто истинное предназначение российского оружия "Судного дня"

Российские торпеды "Посейдон", в отличие от обычного ядерного оружия, способны уничтожить даже не город, а целый континент, считает эксперт издания The Business Insider. По его мнению, главное предназначение этой торпеды - убедить Вашингтон отказаться защищать НАТО в случае российской агрессии.

Российский беспилотный подводный аппарат "Посейдон" был создан для "развала НАТО", пишет The Business Insider со ссылкой на заявление старшего аналитика Австралийского института стратегической политики Малькольма Дэвиса.

Он обратил внимание, что обычное ядерное оружие, как правило, может уничтожить город, в то время как новейшие российские торпеды, известные как торпеды "Судного дня", вполне способны "прекратить существование целого континента".

Более того, эксперт уверен, что "Посейдон" может даже стать причиной радиоактивного цунами, а это приведет к тому, что тысячи миль моря и побережья станут необитаемыми на десятилетия. По его мнению, истинная цель беспилотника - убедить США отказаться от защиты европейских стран-членов НАТО в случае агрессии со стороны России.

"Даже в разгар "холодной войны" никто не воспринимал всерьез создание подобного оружия "Судного дня". "Посейдон" значительно увеличит риски для НАТО в случае ответа на российскую угрозу", - указали в статье.

В то же время эксперт издания напомнил: "Посейдон" был и остается оружием возмездия. Если Россия нападет на члена НАТО, а США ответят ей, то даже в случае полного уничтожения Москва сможет применить "Посейдоны" и ударить по американскому берегу, считают в издании.

"Штаты не захотят подвергать свои прибрежные воды многолетнему радиационному заражению от подводных БПЛА [беспилотных летательных аппаратов], спасения от которых нет", - подчеркнул эксперт. В связи с этим Вашингтон может всерьез задуматься о том, действительно ли им стоит приходить на помощь Эстонии, которую придется спасать "от хватки Москвы", пишет Business Insider. Эксперт заключил, что при нападении России на одного из членов НАТО альянс будет разрушен, поскольку все остальные его участники откажутся приходить на помощь, оценив риски.

Член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", полковник в запасе Виктор Мураховский объяснил НСН, что так называемое оружие "Судного дня" не предназначено для нанесения превентивного удара или ведения обычной войны. По словам специалиста, торпеды "Посейдон" будут использовать только в случае применения ядерного оружия против России.

"А уже кем там, Америкой, другими странами НАТО или еще какими-то государствами, которые обладают ядерным оружием, уже дело десятое", - отметил он.

Мураховский считает, что это оружие остановит ограниченную ядерную войну. Он уточнил, что

торпеды призваны показать, где Москва подводит черту в вопросе применения ядерного оружия.

"Рождаются бредовые идеи по ту сторону Атлантики, например, о ведении ограниченной ядерной войны. Например, известно, что американцы сейчас заменяют боевые части своих ракет Trident морского базирования на те, которые примерно в десять раз менее мощные, то есть маломощные ядерные боевые части. Там есть такая теория, что якобы таким способом можно вести ограниченную ядерную войну, которая ущерба мирному населению особо не нанесет. Мы, разрабатывая такие изделия возмездия, тем самым, такую красную черту проводим по применению ядерного оружия", - пояснил собеседник агентства.

Впервые о подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон" в марте прошлого года сообщил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию, в котором он рассказал о новейших видах стратегического вооружения. Глава государства подчеркнул, что такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать различные цели, например, авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Как отметил российский лидер, беспилотные подводные аппараты могут передвигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок и самых современных торпед.

Заводские ходовые испытания "Посейдона" начнутся летом. В рамках этих испытаний торпеда будет выстреливаться в море с берегового стенда, так как "Севмаш" еще не завершил строительство носителя беспилотника - атомной подводной лодки специального назначения проекта 09851 "Хабаровск".

Лидия Мисник