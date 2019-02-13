Шойгу заявил, что вооруженным силам РФ нельзя сбавлять темпы повышения боеготовности

Второй дивизион ракетной системы С-400 из состава 18-го гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка 31-й дивизии противовоздушной обороны 4-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО Южного военного округа. 29.11.2018.

Министр обороны отметил, что любое замедление в развитии военных кадров негативно повлияет на боеспособность российской армии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу сохранять набранные темпы повышения боеготовности армии и Военно-морского флота. Он считает, что "любое, даже малейшее замедление в развитии военных кадров сразу же негативно повлияет на боеспособность наших Вооруженных сил".

"Поэтому нам нельзя сбавлять набранные темпы повышения боеготовности армии и флота", - сказал Шойгу, выступая во вторник в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ на плановом оперативно-мобилизационном сборе руководящего состава Вооруженных сил РФ. По словам министра, именно с учетом этих подходов разработана программа сбора, которая включает широкий круг как теоретических, так и практических вопросов.

"В ходе сбора будут рассмотрены современные и перспективные формы применения и способы действий войск и сил, обсуждены проблемные вопросы строительства и развития Вооруженных сил. Важное место будет отведено совершенствованию методов работы органов военного управления, организации их взаимодействия с органами государственного управления при решении оборонных задач", - сказал Шойгу.

Он отметил, что участникам сборов будет представлен сравнительный анализ существующих образцов вооружения, военной и специальной техники российских Вооруженных сил и зарубежных государств, доведены направления дальнейшего развития отечественных систем вооружения.

"Во все времена, - подчеркнул Шойгу, - уровень подготовки командующих, командиров и штабов являлся одним из определяющих показателей боеспособности армии. Результаты деятельности Вооруженных сил за 2018 год и итоги выполнения задач по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике убедительно свидетельствуют о том, что руководящий состав армии и флота обладает высоким профессионализмом".

По оценке министра, "большинство из присутствующих в этом зале офицеров имеют богатый опыт командования объединениями и соединениями, руководства воинскими коллективами как в условиях повседневной деятельности, так и в боевой обстановке".