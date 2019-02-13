Войти
13.02.2019
ТАСС

Шойгу заявил, что вооруженным силам РФ нельзя сбавлять темпы повышения боеготовности

896
0
+3
ЗРК С-400
Второй дивизион ракетной системы С-400 из состава 18-го гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка 31-й дивизии противовоздушной обороны 4-й Краснознамённой армии ВВС и ПВО Южного военного округа. 29.11.2018.
Источник изображения: Владислав Сергиенко / ВКонтакте

Министр обороны отметил, что любое замедление в развитии военных кадров негативно повлияет на боеспособность российской армии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу сохранять набранные темпы повышения боеготовности армии и Военно-морского флота. Он считает, что "любое, даже малейшее замедление в развитии военных кадров сразу же негативно повлияет на боеспособность наших Вооруженных сил".

"Поэтому нам нельзя сбавлять набранные темпы повышения боеготовности армии и флота", - сказал Шойгу, выступая во вторник в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ на плановом оперативно-мобилизационном сборе руководящего состава Вооруженных сил РФ. По словам министра, именно с учетом этих подходов разработана программа сбора, которая включает широкий круг как теоретических, так и практических вопросов.

"В ходе сбора будут рассмотрены современные и перспективные формы применения и способы действий войск и сил, обсуждены проблемные вопросы строительства и развития Вооруженных сил. Важное место будет отведено совершенствованию методов работы органов военного управления, организации их взаимодействия с органами государственного управления при решении оборонных задач", - сказал Шойгу.

Он отметил, что участникам сборов будет представлен сравнительный анализ существующих образцов вооружения, военной и специальной техники российских Вооруженных сил и зарубежных государств, доведены направления дальнейшего развития отечественных систем вооружения.

"Во все времена, - подчеркнул Шойгу, - уровень подготовки командующих, командиров и штабов являлся одним из определяющих показателей боеспособности армии. Результаты деятельности Вооруженных сил за 2018 год и итоги выполнения задач по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике убедительно свидетельствуют о том, что руководящий состав армии и флота обладает высоким профессионализмом".

По оценке министра, "большинство из присутствующих в этом зале офицеров имеют богатый опыт командования объединениями и соединениями, руководства воинскими коллективами как в условиях повседневной деятельности, так и в боевой обстановке".

12.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
06.02.2019
Крылатое поражение: новое вооружение России изменит расклад сил
30.07.2018
День ВМФ России: главный парад, новинки флота и база в Сирии
04.01.2018
Год высокоточного оружия
27.12.2017
Россия начала формировать постоянную группировку в Тартусе и Хмеймиме
09.03.2017
Шойгу отметил важную роль женщин в деятельности Вооруженных сил РФ
21.01.2013
ВМФ загружен по ватерлинию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 23:17
  • 21
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 13.02 22:37
  • 6
Российский Ил-114-300 и китайский МА700: конкуренция растёт
  • 13.02 22:02
  • 62
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 13.02 21:33
  • 70
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.02 21:32
  • 15
Медведев: обновление базы и поддержка ученых будут главными задачами нацпроекта "Наука"
  • 13.02 21:11
  • 1
Уничтожаем танки оригинальным способом.
  • 13.02 21:10
  • 27
От 30 до 57: какой будет машина поддержки танков на базе "Арматы"
  • 13.02 20:18
  • 1775
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 20:14
  • 40
Эксперты: комплекс "Авангард" неуязвим перед системой ПРО США
  • 13.02 20:05
  • 18
В РФ завершены государственные испытания корабельного зенитного комплекса "Полимент-Редут"
  • 13.02 19:36
  • 10
"Сухопутный" боевой модуль АУ-220М адаптируют под самолеты и корабли
  • 13.02 19:34
  • 23
СМИ: ВМФ продолжит закупку фрегатов проекта 22350
  • 13.02 19:27
  • 1
Плюс-минус "Рафали"
  • 13.02 19:19
  • 17
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 13.02 18:50
  • 1
Россия и Китай разрабатывают лазеры для уничтожения спутников США - Пентагон