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13.02.2019
ТАСС

Около 40 иностранных спутников запустят на ракете "Союз" в 2019 году

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РН "Союз"
РН "Союз".
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Число запусков ракет "Союз" планируется увеличить до 20-22

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. АО "Главкосмос Пусковые Услуги" готовит 40 спутников к запуску на ракетах "Союз" в этом году. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании.

"В рамках предстоящей миссии "Союза" в 2019 году по коммерческим контрактам с АО "Главкосмос" и АО "Главкосмос Пусковые Услуги" планируется запустить иностранные малые космические аппараты. В частности, компания Exolaunch GmbH намеревается запустить до 40 малых космических аппаратов", - отметили в пресс-службе.

По словам представителя компании, сейчас их готовят к запуску.

В 2019 году число запусков ракет "Союз" планируется увеличить до 20-22. Об этом ранее сообщил гендиректор производящего эти носители РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов. По его словам, для этих целей будет использоваться четыре космодрома. Всего в этом году должно быть проведено 45 пусков ракет, среди которых "Протон", в том числе с модулем Международной космической станции, тяжелая "Ангара", "Союз" и другие.

12.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Проекты
МКС
Союз РН
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