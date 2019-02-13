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13.02.2019
РИА Новости

Шойгу призвал сохранить темпы повышения боеготовности вооруженных сил

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу ставит задачу сохранять набранные темпы повышения боеготовности армии и Военно-морского флота.

"Любое, даже малейшее замедление в развитии военных кадров сразу же негативно повлияет на боеспособность наших Вооружённых сил. Поэтому нам нельзя сбавлять набранные темпы повышения боеготовности армии и флота", - сказал Шойгу, выступая во вторник на оперативно-мобилизационном сборе руководящего состава Вооружённых сил РФ.

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ

По словам министра, именно с учётом этих подходов разработана программа сбора, которая включает широкий круг как теоретических, так и практических вопросов.

"В ходе сбора будут рассмотрены современные и перспективные формы применения и способы действий войск и сил, обсуждены проблемные вопросы строительства и развития Вооружённых сил. Важное место будет отведено совершенствованию методов работы органов военного управления, организации их взаимодействия с органами государственного управления при решении оборонных задач", - сказал Шойгу.

Он отметил, что участникам сборов будет представлен сравнительный анализ существующих образцов вооружения, военной и специальной техники российских Вооружённых сил и зарубежных государств, доведены направления дальнейшего развития отечественных систем вооружения.

"Во все времена уровень подготовки командующих, командиров и штабов являлся одним из определяющих показателей боеспособности армии. Результаты деятельности Вооружённых сил за 2018 год и итоги выполнения задач по борьбе с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике убедительно свидетельствуют о том, что руководящий состав армии и флота обладает высоким профессионализмом", - сказал Шойгу.

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ

По оценке министра, "большинство из присутствующих в этом зале офицеров имеют богатый опыт командования объединениями и соединениями, руководства воинскими коллективами как в условиях повседневной деятельности, так и в боевой обстановке".

Оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом российской армии плановый, он проходит в Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ.

12.02.2019
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Шойгу Сергей
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