Шойгу призвал сохранить темпы повышения боеготовности вооруженных сил
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу ставит задачу сохранять набранные темпы повышения боеготовности армии и Военно-морского флота.
Сергей Шойгу
Министр обороны РФ
По словам министра, именно с учётом этих подходов разработана программа сбора, которая включает широкий круг как теоретических, так и практических вопросов.
"В ходе сбора будут рассмотрены современные и перспективные формы применения и способы действий войск и сил, обсуждены проблемные вопросы строительства и развития Вооружённых сил. Важное место будет отведено совершенствованию методов работы органов военного управления, организации их взаимодействия с органами государственного управления при решении оборонных задач", - сказал Шойгу.
Он отметил, что участникам сборов будет представлен сравнительный анализ существующих образцов вооружения, военной и специальной техники российских Вооружённых сил и зарубежных государств, доведены направления дальнейшего развития отечественных систем вооружения.
Сергей Шойгу
Министр обороны РФ
По оценке министра, "большинство из присутствующих в этом зале офицеров имеют богатый опыт командования объединениями и соединениями, руководства воинскими коллективами как в условиях повседневной деятельности, так и в боевой обстановке".
Оперативно-мобилизационный сбор с руководящим составом российской армии плановый, он проходит в Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ.
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