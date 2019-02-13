Военные Черноморского флота отразили условное нападение диверсантов на аэродром в Крыму

Подразделения антитеррора использовали для отражения нападения бронемашины "Тайфун-К" и бронетранспортеры БТР-82АМ

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Черноморского флота в ходе учений отразили нападение условных диверсантов на аэродром морской авиации в Крыму, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения флота.

"На Черноморском флоте личный состав дежурных подразделений провел учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы на объекты одного из аэродромов базирования морской авиации флота", - говорится в сообщении.

Мероприятие прошло в рамках начавшихся четырехдневных летно-тактических учений морской авиации и противовоздушной обороны флота. По легенде учений, условный противник в качестве отвлекающего маневра запустил в небо над аэродромом беспилотный летательный аппарат. По сигналу тревоги боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" обнаружили и уничтожили его.

В тоже время другая группа, имитирующая террористов, проникла на территорию аэродрома и с боем заняла здание учебных классов подготовки летчиков.

"Личный состав дежурного подразделения аэродрома заблокировал боем диверсионную группу и удерживал ее до прибытия группы усиления подразделений антитеррора флота", - добавили в пресс-службе флота.

Прибывшее подразделение антитеррора на бронеавтомобилях "Тайфун-К" и бронетранспортерах БТР-82АМ провело штурм здания и задержание условных диверсантов. Уточняется, что в учении, которое проходило на Крымском полуострове, было задействовано более 200 военнослужащих и около 10 единиц техники.

Сообщается, что завершающим этапом учений морской авиации ЧФ станет отработка бомбового удара по десантному отряду кораблей условного противника на переходе морем в районы высадки.