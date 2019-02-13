Япония приступила к разработке прибора для "Спектра-УФ" до подписания соглашения с Россией

По словам директора по научной работе Института астрономии РАН Михаила Сачкова, интерес к проекту также проявляет Мексика

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Япония ведет разработки прибора для космической обсерватории "Спектр-УФ", несмотря на отсутствие соглашения с Роскосмосом. Об этом ТАСС во вторник сообщил заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН (головная научная организация в проекте) профессор РАН Михаил Сачков.

"Япония де-факто ведет работы для одного из приборов, чтобы поставить к нам на борт. Пока не подписано соглашение между Роскосмосом и Японским космическим агентством. Переговоры ведутся, проекты соглашений готовятся для подписания. Пока мы подтвердили техническую возможность установки японского прибора на борт "Спектра-УФ", но японцы ведут работу над макетами, независимо от результата, договоримся мы или не договоримся", - рассказал Сачков.

По его словам, интерес к проекту проявляет Мексика. Ее участие поможет удешевить проект. "Все, что делает Мексика, мы можем делать сами, но Мексика делает за свой счет, это удешевление проекта", - пояснил профессор РАН.

Космический телескоп "Спектр-УФ" должен быть запущен в 2024 году. Это международный проект, который будет исследовать Вселенную в недоступном для наблюдений с наземными инструментами ультрафиолетовом (УФ) участке электромагнитного спектра (100-320 нм), который недоступен для наблюдений с Земли. Проект входит в Федеральную космическую программу 2016-2025 годов. Основным партнером выступает Испания.