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13.02.2019
ТАСС

Япония приступила к разработке прибора для "Спектра-УФ" до подписания соглашения с Россией

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Спутник "Спектр-УФ"
Космический телескоп "Спектр-УФ".
Источник изображения: НПО имени Лавочкина

По словам директора по научной работе Института астрономии РАН Михаила Сачкова, интерес к проекту также проявляет Мексика

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Япония ведет разработки прибора для космической обсерватории "Спектр-УФ", несмотря на отсутствие соглашения с Роскосмосом. Об этом ТАСС во вторник сообщил заместитель директора по научной работе Института астрономии РАН (головная научная организация в проекте) профессор РАН Михаил Сачков.

"Япония де-факто ведет работы для одного из приборов, чтобы поставить к нам на борт. Пока не подписано соглашение между Роскосмосом и Японским космическим агентством. Переговоры ведутся, проекты соглашений готовятся для подписания. Пока мы подтвердили техническую возможность установки японского прибора на борт "Спектра-УФ", но японцы ведут работу над макетами, независимо от результата, договоримся мы или не договоримся", - рассказал Сачков.

По его словам, интерес к проекту проявляет Мексика. Ее участие поможет удешевить проект. "Все, что делает Мексика, мы можем делать сами, но Мексика делает за свой счет, это удешевление проекта", - пояснил профессор РАН.

Космический телескоп "Спектр-УФ" должен быть запущен в 2024 году. Это международный проект, который будет исследовать Вселенную в недоступном для наблюдений с наземными инструментами ультрафиолетовом (УФ) участке электромагнитного спектра (100-320 нм), который недоступен для наблюдений с Земли. Проект входит в Федеральную космическую программу 2016-2025 годов. Основным партнером выступает Испания.

12.02.2019
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