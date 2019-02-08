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08.02.2019
Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ пригласили военного атташе США для вручения ноты по ДРСМД (обобщенная версия)

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Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Вашингтон должен уничтожить пусковые установки МК-41, ракеты-мишени и ударные беспилотники

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Военный атташе США в Москве приглашен в Минобороны РФ для вручения ноты по проблеме Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщил официальный представитель военного ведомства РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"В Минобороны России приглашен военный атташе при посольстве США в Москве для вручения данной ноты", - сказал он.

По словам И.Конашенкова, Россия предлагает США вернуться к соблюдению ДРСМД - Вашингтон должен уничтожить пусковые установки МК-41, ракеты-мишени и ударные беспилотники.

"Министерство обороны Российской Федерации предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия ДРСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению договора", - сказал он.

По словам И.Конашенкова, Россия предлагает США уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки МK-41. Он заявил, что США разработали их для запуска крылатых ракет Tomahawk.

Кроме того, Вашингтону предложено уничтожение "ракет-мишеней, аналогичных по своим характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности", сказал И.Конашенков.

США рекомендовано также уничтожить ударные беспилотные летательные аппараты, сообщил он. И.Конашенков заявил, что эти летательные аппараты подпадают "по своим характеристикам под определение предусмотренного в договоре (ДРСМД) термина "крылатая ракета наземного базирования".

И.Конашенков сказал, что Минобороны России ознакомлено с содержанием ноты Госдепартамента США о приостановлении участия американской стороны в ДРСМД и начале процедуры выхода из него.

"Российское военное ведомство категорически отвергает необоснованные утверждения о нарушении Россией своих обязательств по данному договору. Заявления США не соответствует действительности", - сказал генерал.

"Несмотря на открытость Минобороны России к предметному диалогу по вопросам выполнения сторонами обязательств по договору РСМД, со стороны США не было приведено никаких доказательств, подтверждающих заявленную позицию", - заявил И.Конашенков.

Он подчеркнул, что "США не предпринимали необходимых действий по устранению ими нарушения собственных обязательств по договору".

"США уже не первый год осуществляют реальное нарушение требований ДРСМД, и фактически создали условия для производства ракет, запрещенных этим соглашением", - заявил он.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9M729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Этот современный комплекс стоит на вооружении ракетных бригад сухопутных войск России. Ракеты комплекса могут оснащаться ядерной боеголовкой.

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляют, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров.

Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты, имеющие ударный потенциал, а также ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным. Москва приостанавливает участие в договоре и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

5 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в ДРСМД Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

07.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
РСМД
Ядерный щит
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3 комментария
№1
08.02.2019 06:36
Вообще-то Верховный приказал МО не вступать ни в какие переговоры с матрасом ками!
0
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№2
08.02.2019 08:42
Цитата, chainik сообщ. №1
Вообще-то Верховный приказал МО не вступать ни в какие переговоры с матрасом ками!

я слушал в "пол уха", но мне запомнилось, что ВВП поручил не предлагать _инициатив_ по договору о РСМД. По привлечению других стран в состав участников, например.

В данном случае это не инициатива, а требование в соответствии со старыми условиями.
+1
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№3
08.02.2019 13:40
Вот это правильный подход к вопросу, учитывая нынешнюю позицию США.

Цитата, chainik сообщ. №1
Вообще-то Верховный приказал МО не вступать ни в какие переговоры с матрасом ками!
Это не переговоры, а ответное требование на требование США.
+3
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