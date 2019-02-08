Разрыв "ракетного" соглашения между США и РФ: новая глава "гонки вооружений" и шанс для Украины (УНIАН, Украина)

Эксперт УНИАН, комментируя решение США выйти из Договора о РСМД, отмечает, что, по его мнению, соглашение морально устарело на фоне активного развития ракетных технологий в Китае. Именно поэтому и США, и Россия вынуждены были отказаться от соглашения. Впрочем, автор, придерживающийся антироссийских взглядов, говорит и том, что отказ от РСМД развязывает руки Украине в области развития и создания ракетных ударных систем для «сдерживания России».

Несколько дней назад власти США сообщили о выходе страны из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за его систематического нарушения со стороны России.

Процесс выхода, по словам президента США Дональда Трампа, рассчитан на полгода и стартовал в субботу, 2 февраля. Напомню, договор между США и Россией был подписан еще в 1987 году и, с точки зрения геополитики, он уже давно нуждается в совершенствовании. Что проявилось, прежде всего, в ситуации с Россией и Китаем. Поскольку Китай не является участником вышеуказанного договора, именно на территории Китая непосредственно наблюдается развитие ракетного вооружения. И Россия, в ответ на возможную угрозу, начала со своей стороны, нарушая международное право и условия заключенных договоров, стимулировать и развивать гиперзвуковое ракетостроение.

Это и не устроило США. Российская Федерация, как всегда, вместо поиска компромисса пошла на такие шаги, которые говорят о том, что она не сильно заботится о последствиях. США, отказавшись от договора и понимая, что Россия его не соблюдает, а Китай является одним из их серьезных геополитических оппонентов, преследуют цель догнать обе страны в области гиперзвукового ракетостроения. Вместе с тем, технологические возможности США позволяют обогнать Россию в этом направлении.

Можно ли этот шаг считать втягиванием в очередную гонку вооружений? Бесспорно, так. Ведь последствия могут быть серьезными, в первую очередь, для самой РФ. Китай на текущий момент укрепляет оборону, а Россию может постигнуть участь бывшего Советского Союза. Но такой сценарий для нее возможен лишь при условии дальнейшего пренебрежения ею международных договоренностей.

С другой стороны, ситуация, которую мы сейчас видим, не имела бы значения, если бы не существовало конфликта России с другими странами и не было бы тех угроз со стороны РФ европейским странам. Россия размещает в Калининградской области, которая находится практически в центре Европы, ракеты средней и меньшей дальности. Все эти факторы заставляют большинство стран Запада искать адекватные средства защиты.

С другой стороны, разрыв соглашения со стороны США развязал им руки в вопросе создания космических войск. Если добавить к этому разработки в области лазерного оружия, размещение их на спутниковых станциях, то это уже очень скоро может превратиться в реальное и мощное оружие. И тогда угрозы России баллистическими ракетами потеряют смысл - они будут уничтожаться во время запуска. Между тем, европейские соседи России, прежде всего Украина, могут стать заложниками ситуации.

Правда, такого сценария может и не быть, ведь США, учитывая существующие риски, не исключают возможности переговоров с Россией в сфере контроля над вооружениями. Беда заключается в другом: российские власти в нынешних условиях психологически вряд ли готовы сесть за стол переговоров, как это в свое время сделал Горбачев. Что, собственно, и продемонстрировала РФ, когда сразу же после заявления США о выходе из договора дала "зеркальный" ответ, заявив о приостановке выполнения условий договора.

Тем не менее, в расторжении договора есть и некоторый позитив. У Украины появляется возможность разрабатывать собственные системы ракет средней и меньшей дальности, которые могут быть созданы на основе гиперзвуковых платформ. А это, в свою очередь, позитивно отразится на отечественной оборонной и машиностроительной промышленности. С этой точки зрения, это полезно, потому что РФ в дальнейшем, судя по ее действиям, не собирается отказываться от планов захвата Украины и посягательств на нашу независимость.

Игорь Козий, военный корреспондент Института евроатлантического сотрудничества

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