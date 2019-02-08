"Роскосмос" стал инициатором возбуждения дел по фактам хищений в НПО "Техномаш" и при реконструкции здания госкорпорации

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Роскосмос" ведет работу по декриминализации космической отрасли, заявляют в госкорпорации.

"Последние уголовные дела, возбужденные в 2019 году, также стали результатами внутренних проверок", - заявили в "Роскосмосе" в четверг.

Там отметили, что по итогам комплексной аудиторской проверки ФГУП "НПО "Техномаш", проведенной комиссией госкорпорации, было возбуждено уголовное дело.

"Именно в рамках этой проверки и были установлены признаки хищений денежных средств, направленных на реконструкцию Пермского порохового завода", - сказали в госкорпорации.

Также было возбуждено уголовное дело по факту хищений в особо крупном размере при реконструкции здания "Роскосмоса" на улице Щепкина, дом 42.

"Как и предыдущем случае, в основу возбуждения уголовного дела легли материалы комплексной аудиторской проверки, проведенной по поручению главы "Роскосмоса" во ФГУП "Звездный", через которое финансируются работы по реконструкции здания", - отметили в госокорпорации.

Там отметили, что материалы проверки "Техномаша", инициированной Д.Рогозиным, были направлены в прокуратуру для дачи правовой оценки действиям виновных лиц, что и привело к возбуждению дела.

В "Роскосмосе" заявили, что новая администрация во главе с Д.Рогозиным проводит последовательную и планомерную работу по декриминализации и очищению российской ракетно-космической отрасли от преступных проявлений и махинаций, совершенных на предприятиях и организациях.

Там заявили, что "большую помощь в этом оказывает Генеральная прокуратура России и другие правоохранительные органы".

"Руководством госкорпорации взята линия на бескомпромиссное очищение отрасли от возможных преступных проявлений, борьбу с коррупцией, выявление нецелевого расходования и хищения денежных средств и оздоровление отрасли в целом", - отмечают в "Роскосмосе", заявляя, что эта работа будет продолжена.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что компания НПО "Техномаш" выделило компании "Москапстрой" 440 млн рублей на техническое перевооружение ряда предприятий. При этом компания фактически выполнила работ на 32 млн рублей.

Газета "Известия" 25 января опубликовала материал о хищении 127 млн рублей при реконструкции здания "Роскосмоса".