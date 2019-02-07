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07.02.2019
Planet Today

Стервятникам подрезали крылья – крымские военные «приземляют» шпионские дроны ВСУ

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Запуск беспилотника вблизи украинского города Лисичанск
Запуск беспилотника вблизи украинского города Лисичанск.
Источник изображения: © AFP 2017, Petro Zadorozhnyy

Один из представителей силовых структур России на территории Крыма сообщил об успешном внедрении новой тактики борьбы с участившимися попытками нарушения воздушных границ Российской Федерации со стороны Украины. По словам источника, в последнее время в Крыму отмечается многократное увеличение случаев запуска со стороны Незалежной беспилотных летательных аппаратов.

«Речь идет о целых «волнах» дронов» - именно так комментируют сложившуюся ситуацию военные. Причем сами устройства в большинстве своем представляют собранные в кустарных условиях из деталей иностранного производства модели с небольшими габаритами, класса российского БПЛА «Орлан-10». Однако, встречаются и вполне серьезные машины, способные нести на борту разведывательную аппаратуру или незначительную бомбовую нагрузку.

В таких условиях размещенные на полуострове силы ПВО были вынуждены попросту сбивать наводнившие крымское небо беспилотники. До недавних пор для уничтожения дронов использовались и зенитные установки и стрелковое оружие. Но в последнее время ситуация изменилась кардинальным образом – уничтожение беспилотных летательных аппаратов теперь не признается военными, как положительный результат борьбы с нарушением границы.

Все дело в успешном применении новой тактики, позволяющей объединить усилия сил противовоздушной обороны и подразделений радио-электронной борьбы. В случае обнаружения дрона силами ПВО, в дело вступают средства РЭБ: постановка помех и расшифровка программного кода позволяют перехватить управление беспилотником и приземлить или приводнить его в нужном месте.

Таким образом военным удалось уже принудить совершить посадку несколько десятков подобных аппаратов. Причем среди трофеев имеются и достаточно серьезные, начиненные сложной электроникой, дроны.

В дальнейшем полученные образцы летательных аппаратов передаются для изучения специалистам, таким образом военные рассчитывают повысить эффективность борьбы с воздушными провокациями.

В то же время, по оценке специалистов, принимаемые меры вряд ли позволят значительно снизить общее количество провокаций со стороны Украины. Крымский участок границы с Незалежной считается одним из самых беспокойных в этом плане. Таким образом украинские власти стремятся подогревать интерес к «крымскому вопросу» у населения обнищавшей страны и отвлекать его от экономических проблем. Увеличение числа провокаций ожидается и в ближайшее время, что связано прежде всего с попытками нынешнего руководства Украины поднять ничтожный рейтинг накануне президентских выборов в марте текущего года.


Глеб Зима специально для Planet Today

05.02.2019
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Россия
Украина
Продукция
Орлан-10
Проекты
БПЛА
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