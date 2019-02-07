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07.02.2019
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польша приступает к формированию нового вида вооруженных сил — войск кибернетической обороны

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Кибербезопасность
Кибербезопасность.
Источник изображения: w-n.com.ua

5 февраля в Варшаве прошла онлайн-конференция “Интеграция и развитие системы кибербезопасности министерства национальной обороны”. Политики и военные в прямом эфире портала cyber.mil.pl представили концепцию создания войск обороны киберпространства Польши.

Открывая конференцию, глава минобороны М.Блащак, объявил о назначении полковника Кароля Моленды уполномоченным по вопросам формирования войск обороны киберпространства.

В рамках курирования вопросов создания, как следует полагать, нового вида войск, К.Моленда должен скоординировать и объединить работу и усилия таких структур, как Центра криптографии и Инспектората информатики Войска Польского и сформировать на их базе Центр кибербезопасности.

Кроме того, среди заявленных вначале конференции планов – создание Инспектората обороны киберпространства, наряду с существующими инспекторатами видов вооруженных сил Польши, что и дает основания считать, что речь идет о еще одном виде вооруженных сил.

Также уже официально объявлено об организации компонента кибербезопасности в войсках территориальной обороны. Ранее, мы уже сообщали, что Варшава, таким образом, надеется привлечь большое число IT-специалистов к работе в интересах Войска Польского. По словам командующего войск ТерО генерала В.Кукулы, уже в ближайшее время будет сформирована первое подразделение специалистов в сфере кибербезопасности численностью 100 человек. Они будут работать в трех целевых группах – охраны объектов критической инфраструктуры, инспекций и обеспечения.


Николай Астровский

05.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Страны
Польша
Проекты
Кибербезопасность
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