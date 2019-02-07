News.com.au (Австралия): новый многоразовый космический беспилотник России — пугающий шаг к милитаризации космоса

Новая стратегия противоракетной обороны США, которую Трамп обнародовал в прошлом месяце, предполагает развертывание большого числа космических систем слежения для быстрого обнаружения и уничтожения ракет. В статье отмечается, что Россия, несмотря на экономические трудности, моментально дала ответ на планы США по милитаризации космоса.

Президент Трамп хочет разместить оружие в космосе. Это совпадение, что Россия только что продемонстрировала, что строит роботизированный космический истребитель?

Ее экономика, находящаяся под санкциями, разорвана в клочья. Ее клептократия укрепляет свою власть. Ее президент присматривается к странам Балтии и Украине. Но на фоне всего этого Россия по-прежнему считает, что у нее есть все необходимое для создания гиперзвукового космического челнока. Российское информационное агентство РИА Новости сообщает, что новый автоматизированный многоразовый космический корабль, создаваемый в интересах Роскосмоса - Национального космического агентства России, находится в продвинутой стадии разработки.

Это сообщение появилось несколько дней спустя после того, как президент Владимир Путин обратился к военным с призывом подготовить ответ на возможное размещение США оружия в космосе. И быстрый, маневренный, способный доставлять грузы космический корабль открывает множество боевых возможностей в космосе.

Беспилотный аппарат, выполненный в виде крылатой ракеты, предназначен для доставки грузов в космос в автономном режиме и дальнейшего возвращения для дозаправки и перезагрузки.

Многоразовый космический аппарат, двигающийся в верхних слоях атмосферы на гиперзвуковых скоростях, предназначен для быстрого развертывания груза. В сообщении говорится, что корабль должен иметь возможность двигаться со скоростью, в семь раз превышающей скорость звука на высоте 160 км. Он также будет способен подниматься на высоту до 500 км от поверхности Земли.

По словам генерального директора Международной научной оптической сети (ISON) Юрия Бахвалова, космический беспилотник рассчитан на 50 запусков.

Бахвалов сообщил РИА Новости, что прототип должен пройти первые из пяти летных испытаний в 2023 году. В то время как начальный этап проектирования финансировался правительственными учреждениями, в настоящее время ICON ищет инвесторов для реализации концепции.

Это не единственный космический самолет в России. В прошлом году МиГ объявил о планах создать гиперзвуковой самолет, способный выходить в космос. Концепция похожа на многоразовый космический корабль "Боинг" X-37 (всего было построено три образца). Аэродинамический корпус использовался для секретных военных испытаний США с момента его первого полета в 2010 году. Корабль оставался на орбите в течение нескольких лет. Однако он не имеет собственного ракетного двигателя. Вместе с тем была испытана возможность использования небольшого ионного двигателя, позволяющего ему менять орбиту в космосе.

Новая стратегия противоракетной обороны президента Трампа, которую он обнародовал в прошлом месяце, требует большого числа космических систем слежения и других высокотехнологичных систем для более быстрого обнаружения и уничтожения ракет. Он также поручил своим военным изучить возможность размещения в космосе оружия быстрого реагирования, способного поражать вражеское оружие во время его запуска или упреждающим ударом.

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Джейми Зайдель (Jamie Seidel)