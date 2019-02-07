США рассчитывают на диалог с Россией по ситуации вокруг ДРСМД - замгоссекретаря США Томпсон

Вашингтон не изменял стандартов в сфере контроля за ядерным вооружением

Брюссель. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Вашингтоне считают диалог с Россией важным моментом в решении ситуации вокруг Договора РСМД, заявила в среду на брифинге замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

"Диалог с Россией остается важной составляющей частью, и дипломатия остается ключевой опцией", - сказала она.

По ее словам, " в сфере контроля за ядерным вооружением со стороны США ничего не изменилось".

"Мы продолжаем следовать нашим стандартам и обязанностям", - отметила она.

"Ответственность России заключается в том, чтобы продолжать следовать (соблюдению договора) должным образом", - подчеркнула А.Томпсон.