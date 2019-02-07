США рассчитывают на диалог с Россией по ситуации вокруг ДРСМД - замгоссекретаря США Томпсон
Ракетные комплексы и артиллерия, Атомная промышленность и энергетика, Боеприпасы и спецхимия, Глобальная безопасность:
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Вашингтон не изменял стандартов в сфере контроля за ядерным вооружением
Брюссель. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Вашингтоне считают диалог с Россией важным моментом в решении ситуации вокруг Договора РСМД, заявила в среду на брифинге замгоссекретаря США Андреа Томпсон.
"Диалог с Россией остается важной составляющей частью, и дипломатия остается ключевой опцией", - сказала она.
По ее словам, " в сфере контроля за ядерным вооружением со стороны США ничего не изменилось".
"Мы продолжаем следовать нашим стандартам и обязанностям", - отметила она.
"Ответственность России заключается в том, чтобы продолжать следовать (соблюдению договора) должным образом", - подчеркнула А.Томпсон.
06.02.2019
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
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