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07.02.2019
Интерфакс-АВН

США рассчитывают на диалог с Россией по ситуации вокруг ДРСМД - замгоссекретаря США Томпсон

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Вашингтон не изменял стандартов в сфере контроля за ядерным вооружением

Брюссель. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - В Вашингтоне считают диалог с Россией важным моментом в решении ситуации вокруг Договора РСМД, заявила в среду на брифинге замгоссекретаря США Андреа Томпсон.

"Диалог с Россией остается важной составляющей частью, и дипломатия остается ключевой опцией", - сказала она.

По ее словам, " в сфере контроля за ядерным вооружением со стороны США ничего не изменилось".

"Мы продолжаем следовать нашим стандартам и обязанностям", - отметила она.

"Ответственность России заключается в том, чтобы продолжать следовать (соблюдению договора) должным образом", - подчеркнула А.Томпсон.

06.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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