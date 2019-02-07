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07.02.2019
Интерфакс-АВН

МИД Германии планирует в марте созвать конференцию по разоружению, Россия может быть в числе приглашенных

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Иллюстрация на тему российско-германских отношений.

Берлин. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство иностранных дел ФРГ планирует провести в марте конференцию по разоружению, сообщил официальный представитель германского внешнеполитического ведомства Райнер Бройль.

По его словам, ожидается, что представители РФ могут быть в числе приглашенных.

"На конференции, которую мы планируем здесь, в Германии в марте речь пойдет о новых подходах к действенному разоружению. Мы хотим обратить внимание на риски, которые связаны с военным применением новых технологий", - заявил Р.Бройль журналистам в Берлине в среду.

По его словам, как ожидается, в мероприятии примут участие, в том числе, военные и ученые.

"Особенно важно обсудить так называемые летальные автономные системы вооружения, новые тенденции в ракетной технологии, киберинструменты и возможное злоупотребление биотехнологиями", - добавил представитель МИД.

Основными участниками, по словам Р.Бройля, как ожидается, будут партнеры Германии по НАТО и ЕС, но также и ведущие в этой технологической сфере страны или те, для которых вопросы разоружения актуальны.

"Например, Индия, Япония или Россия", - указал он.

По его словам, приглашения пока не рассылались.

06.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Россия
Япония
Проекты
NATO
Евросоюз
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2 комментария
№1
07.02.2019 05:49
Poka shtati ne razoruzhatsa, nikakih razgovorov bit ne dolzhno.
0
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№2
07.02.2019 09:50
Цитата, q
Министерство иностранных дел ФРГ планирует провести в марте конференцию по разоружению,

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