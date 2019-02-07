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07.02.2019
ЦАМТО

В ОДКБ заявили о планах США разместить в Европе новые ядерные боеприпасы уже в 2020 году

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Ядерный боеприпас США
Ядерный боеприпас США.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 6 февраля. США планируют начать размещение усовершенствованного оружия в Европе уже в первой половине 2020 года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"О нацеленности США на дальнейшее обострение международной обстановки свидетельствует утвержденная в конце 2018 года программа серийного производства усовершенствованных авиационных ядерных боеприпасов", – уточнил он на брифинге в МИА "Россия сегодня".

А.Сидоров добавил, что сейчас в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и Турции хранятся около 200 неуправляемых авиабомб предыдущего поколения. На тех же авиабазах Вашингтон намерен разместить новые образцы.

"При этом подготовка американскими специалистами личного состава вооруженных сил указанных стран к применению ядерных боеприпасов является прямым нарушением Договора о нераспостранении ядерного оружия (ДНЯО – прим. ред.)", – заключил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров на фоне приостановки Вашингтоном участия в ДРСМД заявил, что Москву тревожит подход США к выполнению обязательств по ДНЯО, отмечает агентство.

06.02.2019
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