В ОДКБ заявили о планах США разместить в Европе новые ядерные боеприпасы уже в 2020 году
ЦАМТО, 6 февраля. США планируют начать размещение усовершенствованного оружия в Европе уже в первой половине 2020 года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
"О нацеленности США на дальнейшее обострение международной обстановки свидетельствует утвержденная в конце 2018 года программа серийного производства усовершенствованных авиационных ядерных боеприпасов", – уточнил он на брифинге в МИА "Россия сегодня".
А.Сидоров добавил, что сейчас в Бельгии, Нидерландах, Германии, Италии и Турции хранятся около 200 неуправляемых авиабомб предыдущего поколения. На тех же авиабазах Вашингтон намерен разместить новые образцы.
"При этом подготовка американскими специалистами личного состава вооруженных сил указанных стран к применению ядерных боеприпасов является прямым нарушением Договора о нераспостранении ядерного оружия (ДНЯО – прим. ред.)", – заключил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров на фоне приостановки Вашингтоном участия в ДРСМД заявил, что Москву тревожит подход США к выполнению обязательств по ДНЯО, отмечает агентство.
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