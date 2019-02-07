Топографы ВВО получили полиграфический модуль, способный печатать карты местности на ткани и пластике в полевых условиях

ЦАМТО, 6 февраля. На вооружение топографических воинских частей Восточного военного округа поступил новый полиграфический модуль на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ. Он позволяет печатать карты в полевых условиях.

Новый полиграфический модуль позволяет наносить несмываемые карты не только на бумагу, но и на холсте, виниловой пленке, баннерном материале. Сам процесс печати идет намного быстрее и качественнее. Такая высокая эффективность оборудования достигнута благодаря нестандартному техническому решению. Для печати карт используются не жидкие краски, а специальное твердотельное вещество в виде шариков.

Кроме того, на вооружении военных топографов ВВО состоит аппаратура спутниковой навигации, которая работает в связке с орбитальными спутниками, и позволяет сориентироваться на местности с точностью до нескольких метров, проложить оптимальный для движения личного состава или техники маршрут в тайге или условиях гористой местности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.