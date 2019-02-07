В России в конце года начнут госиспытания "умных" мин

БАЛАШИХА (Московская область), 6 фев – РИА Новости. Госиспытания "умных" мин ПТМ-5, способных по количеству металла различать военных и мирное население, начнутся в конце 2019 года, заявил журналистам в среду гендиректор предприятия-разработчика данных мин - Научно-исследовательского инженерного института (НИИИ, входит в концерн "Техмаш" госкорпорации Ростех) Игорь Смирнов.

Ранее Смирнов заявлял российским СМИ о начале разработки мин с датчиками металла ПТМ-5, которые не будут срабатывать против мирного населения.

"Мы приступаем к изготовлению опытной партии, госиспытания планируем начать в конце года", - сказал Смирнов, отвечая на вопрос журналиста.