В России в конце года начнут госиспытания "умных" мин
Стенд Концерна "Техмаш" на выставке KADEX 2018.
Источник изображения: © Дмитрий Решетников/ТАСС
БАЛАШИХА (Московская область), 6 фев – РИА Новости. Госиспытания "умных" мин ПТМ-5, способных по количеству металла различать военных и мирное население, начнутся в конце 2019 года, заявил журналистам в среду гендиректор предприятия-разработчика данных мин - Научно-исследовательского инженерного института (НИИИ, входит в концерн "Техмаш" госкорпорации Ростех) Игорь Смирнов.
Ранее Смирнов заявлял российским СМИ о начале разработки мин с датчиками металла ПТМ-5, которые не будут срабатывать против мирного населения.
"Мы приступаем к изготовлению опытной партии, госиспытания планируем начать в конце года", - сказал Смирнов, отвечая на вопрос журналиста.
06.02.2019
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Права на данный материал
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