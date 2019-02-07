С космодрома Плесецк провели успешный учебно-боевой пуск ракеты "Ярс" по цели на Камчатке

В Минобороны заявили, что целью пуска было подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" проведен с космодрома Плесецк. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

Ракета стартовала в 11:31 по мск. Учебные боевые блоки успешно прибыли в намеченный на полигоне Кура (Камчатка) район. В министерстве подчеркнули, что поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

В военном ведомстве целью пуска назвали подтверждение тактико-технических и летных характеристик комплекса.

PC-24 "Ярс" является российским стратегическим ракетным комплексом с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".