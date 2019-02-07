Шойгу: Россия выступает за развитие политических и военных отношений с Индонезией

Объединенная экспозиция АО "Рособоронэкспорт" на 8-й Международной выставке вооружений и военной техники Indo Defense 2018 в Джакарте (Индонезия), ноябрь 2018 года.

Глава Минобороны заявил, что РФ рассматривает Индонезию как одного из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия выступает за дальнейшее развитие политических и военных отношений с Индонезией. Об этом сообщил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с индонезийским коллегой Риамизардом Риачуду.

"Выступаем за дальнейшее развитие политических и военных отношений на высшем и высоком уровнях. Уверен, что сегодняшняя встреча послужит укреплению дружественных связей между оборонными ведомствами наших стран", - сказал Шойгу.

Он также отметил "активизацию политического диалога, расширение взаимодействия в сферах безопасности, военного и военно-технического сотрудничества" между Россией и Индонезией. "Первостепенное значение придаем реализации договоренностей, достигнутых президентами России и Индонезии на переговорах в Сочи в мае 2016 года, а также на Восточноазиатском саммите в Сингапуре 14 ноября прошлого года", - подчеркнул глава Минобороны России.

"Рассчитываем, что, став непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы, Индонезия совместно с нами будет вести плодотворную работу по актуальным вопросам глобальной повестки дня", - сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны, Россия позитивно оценивает контакты между двумя государствами в ООН и других международных организациях, на форумах и конференциях. "Рассматриваем Индонезию как одного из ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметил он, добавив, что отношениям между двумя странами в следующем году исполняется 70 лет и они традиционно строятся на основе дружбы и взаимного доверия.

В свою очередь Риачуду также отметил доверительные отношения между государствами и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и дружеские отношения и в дальнейшем.