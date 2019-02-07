Войти
07.02.2019
Интерфакс-АВН

Россия готова развивать ВТС с Ираном после снятия ограничений ООН - Шугаев

583
0
0
Флаги Ирана и России
Флаги Ирана и России.
Источник изображения: www.iranreview.org

Ирану может быть предложен проект системы комплексной охраны и обороны побережья Персидского залива

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия может предложить Ирану систему комплексной охраны и обороны побережья Персидского залива, сообщил в интервью газете "Коммерсант" глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

По его словам, Москва готова расширить военно-техническое сотрудничество с Тегераном после снятия ограничений по линии Совбеза ООН, которые действуют до 2020 года.

"В частности, мы могли бы предложить Ирану проект создания системы комплексной охраны и обороны побережья Персидского залива. 2020 год не за горами, в этой связи мы полагаем, что начнется новый этап взаимодействия с Ираном. Сегодня мы исполняем свои международные обязательства и не нарушаем их", - сказал Д.Шугаев.

Он заявил, что до 2020 года военно-техническое сотрудничество с Ираном носит ограниченный характер, Москва не поставляет Тегерану наступательное вооружение.

"Системы ПВО сюда, как известно, не входят: в 2016 году мы осуществили поставку, в 2018 году завершили гарантийные обязательства, а сегодня продолжаем сервисное обслуживание в рамках создаваемого в Иране СТЦ (сервисный технический центр - ИФ). Какое-то количество поставок было по тематике средств радиоэлектронной борьбы, это тоже не запрещено. А интерес к различным системам ПВО у партнеров никуда не ушел, так как, помимо того что наши системы имеют высокие характеристики, они могут быть интегрированы в единый контур", - сказал Д.Шугаев.

Как сообщал "Интерфакс", в 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем ПВО дальнего действия С-300. Это оборонительные системы, которые не подпадают под ограничения СБ ООН. Иран заплатил РФ за поставку С-300 около $1 млрд.

06.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Продукция
С-300
Компании
Оборонительные системы
ООН
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
10.05.2018
Россия не поставляет Ирану никакое наступательное вооружение - замминистра обороны РФ Фомин
27.04.2018
Глава ФСВТС: Россия не уступит конкурентам рынок систем ПВО, покупкой С-400 интересуются порядка 10 стран
29.08.2017
Россия обслуживает ранее поставленные в Иран системы ПВО, новых контрактов нет - глава ФСВТС "Интерфаксу"
29.08.2017
Россия соблюдает ограничения по военно-техническому сотрудничеству с Ираном и Ливией - глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
17.02.2016
Иран-Россия: оценка военно-технического сотрудничества двух стран за период с 1990 года по настоящее время
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 11:15
  • 5
Перспективы развития стрелкового вооружения в армии США
  • 07.02 11:08
  • 7
Нагайка в помощь "Армате"
  • 07.02 11:07
  • 1
Лавров заявил о готовности обсудить с Киргизией создание второй российской военной базы
  • 07.02 10:57
  • 2
"Можно было привыкнуть": Румыния обвинила Россию в провокациях
  • 07.02 10:56
  • 47
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 07.02 10:54
  • 1
Флот России получил страшное оружие: что известно (Обозреватель, Украина)
  • 07.02 10:49
  • 3
Перспективные российские боевые машины получат мощные 57-мм пушки
  • 07.02 10:46
  • 5
Индия потребовала от России МиГ-29К и МиГ-29КУБ "более высокой надежности"
  • 07.02 10:43
  • 3
Новое стрелковое. На что делают ставку российские оружейники
  • 07.02 10:41
  • 1
News.com.au (Австралия): новый многоразовый космический беспилотник России — пугающий шаг к милитаризации космоса
  • 07.02 10:39
  • 2
Спорная солянка: нужны ли России крылатые ракеты средней дальности
  • 07.02 10:36
  • 1
Соглашение о выдаче Кубе кредита подписано, подтвердил аппарат вице-премьера Борисова (уточненная версия)
  • 07.02 10:33
  • 35
Летела ракета, упала в болото…
  • 07.02 10:32
  • 1
Ядерный беспилотник "Посейдон" разогнали под водой до 200 км/ч
  • 07.02 10:30
  • 16
Израильский спутник-шпион "нашёл" С-300 под маскировочной сеткой в Сирии