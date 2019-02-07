Войти
07.02.2019
Интерфакс-АВН

Испытания двигателей перед первым полётом Ил-112В идут штатно - ОДК

692
0
+2
Ил-112В
Ил-112В.
Источник изображения: facebook.com/pao.ilyushin

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Наземная подготовка двигателей для нового военно-транспортного самолета Ил-112В идет штатно, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

"В настоящее время ведется плановая наземная отработка силовых установок в составе самолета Ил-112В под его первый вылет по программе, согласованной между АО "ОДК" и ПАО "Ил". Работа проходит в штатном режиме",- сказали "Интерфаксу" в среду представитель пресс-службы ОДК.

Ранее в социальных сетях появилась информация о проблемах с двигателем для Ил-112В.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию этого легкого военно-транспортного самолета ведутся с 2014 года. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90 % до 2032 года.

Как ожидается, в 2019 году самолёт должен совершить первый полёт.

06.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
Ил
ОДК УК
Похожие новости
25.07.2017
Проверенные войной. Чем вооружат российскую боевую авиацию в 2018 году
20.06.2017
Новые крылья. Как изменится военная авиация России за ближайшие восемь лет
06.04.2017
ОДК поставила двигатели ТВ7-117СТ для нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В
10.01.2017
Новый Ил-112В взлетит вместо украинского Ан-140
19.03.2014
Контракты с Минобороны РФ на разработку Ил-112В до сих пор не заключены
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 11:15
  • 5
Перспективы развития стрелкового вооружения в армии США
  • 07.02 11:08
  • 7
Нагайка в помощь "Армате"
  • 07.02 11:07
  • 1
Лавров заявил о готовности обсудить с Киргизией создание второй российской военной базы
  • 07.02 10:57
  • 2
"Можно было привыкнуть": Румыния обвинила Россию в провокациях
  • 07.02 10:56
  • 47
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 07.02 10:54
  • 1
Флот России получил страшное оружие: что известно (Обозреватель, Украина)
  • 07.02 10:49
  • 3
Перспективные российские боевые машины получат мощные 57-мм пушки
  • 07.02 10:46
  • 5
Индия потребовала от России МиГ-29К и МиГ-29КУБ "более высокой надежности"
  • 07.02 10:43
  • 3
Новое стрелковое. На что делают ставку российские оружейники
  • 07.02 10:41
  • 1
News.com.au (Австралия): новый многоразовый космический беспилотник России — пугающий шаг к милитаризации космоса
  • 07.02 10:39
  • 2
Спорная солянка: нужны ли России крылатые ракеты средней дальности
  • 07.02 10:36
  • 1
Соглашение о выдаче Кубе кредита подписано, подтвердил аппарат вице-премьера Борисова (уточненная версия)
  • 07.02 10:33
  • 35
Летела ракета, упала в болото…
  • 07.02 10:32
  • 1
Ядерный беспилотник "Посейдон" разогнали под водой до 200 км/ч
  • 07.02 10:30
  • 16
Израильский спутник-шпион "нашёл" С-300 под маскировочной сеткой в Сирии