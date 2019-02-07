Испытания двигателей перед первым полётом Ил-112В идут штатно - ОДК

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Наземная подготовка двигателей для нового военно-транспортного самолета Ил-112В идет штатно, сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации.

"В настоящее время ведется плановая наземная отработка силовых установок в составе самолета Ил-112В под его первый вылет по программе, согласованной между АО "ОДК" и ПАО "Ил". Работа проходит в штатном режиме",- сказали "Интерфаксу" в среду представитель пресс-службы ОДК.

Ранее в социальных сетях появилась информация о проблемах с двигателем для Ил-112В.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по созданию этого легкого военно-транспортного самолета ведутся с 2014 года. Самолет должен заменить устаревающий парк Ан-26, назначенный срок службы которых истекает. Выход из эксплуатации 50% парка произойдет до 2030 года, а 90 % до 2032 года.

Как ожидается, в 2019 году самолёт должен совершить первый полёт.