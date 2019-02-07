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07.02.2019
ТАСС

В работе у ФСВТС находится около сотни заявок на образцы вооружения РФ от инозаказчиков

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ПТРК Корнет-ЭМ на международной выставке вооружения и военной техники. Архивное фото
ПТРК Корнет-ЭМ на международной выставке вооружения и военной техники. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

Глава ведомства Дмитрий Шугаев заявил, что главной задачей на 2019 год является продвижение продукции на рынке

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) с 2017 года получила около сотни заявок на наиболее популярные образцы российского вооружения от иностранных заказчиков, все они находятся в активной проработке. Об этом в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в среду на сайте издания, рассказал глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"В совокупности начиная с 2017 года на топ-10 самых популярных отечественных образцов военной продукции мы получили почти сотню заявок, которые сейчас находятся в активной проработке", - сказал он.

Шугаев отметил, что главная задача на 2019 год - это продвижение продукции на рынке, отметив, что самыми востребованными у иностранных заказчиков являются образцы вооружений, которые использовались в ходе спецоперации в Сирии. "Как, например, знаменитые и ставшие уже даже в известной степени дефицитом ПТРК "Корнет". С одной стороны, это отрадно, а с другой стороны, наша промышленность вынуждена работать в очень напряженном состоянии, не говоря о том, что есть гособоронзаказ, который нужно выполнять", - подчеркнул он.

Глава службы также добавил, что популярностью пользуется и авиационная техника, в том числе учебно-боевой самолет Як-130, вся линейка вертолетов семейства "Ми" и "Камов". Кроме того, спросом пользуются и ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". "Естественно, системы противовоздушной обороны - начиная от ПЗРК "Игла" и до систем ПВО С-400. Стрелковое оружие, различного рода боеприпасы, бронетанковая техника, прежде всего танки Т-90", - добавил он.

06.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Игла ЗРК
Корнет
С-400 Триумф
Т-90 "Владимир"
Як-130
Компании
Камов
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ
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