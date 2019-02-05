Вопросы сервисного обслуживания и судоремонта кораблей новых проектов рассмотрены на конференции ВМФ

ЦАМТО, 4 февраля. В Санкт-Петербурге, в рамках сбора руководящего состава ВМФ России, который проходит под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева, состоялась военно-техническая конференция.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, на конференции были рассмотрены актуальные вопросы организации сервисного обслуживания и судоремонта надводных кораблей и подводных лодок ВМФ.

В конференции приняли участие заместитель Главнокомандующего ВМФ адмирал Александр Витко, начальник технического управления ВМФ контр-адмирал Игорь Зварич, командование Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, заместители командующих флотами по вооружению, руководители ведущих предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, работающих в интересах ВМФ.

Перед началом конференции, ее участники осмотрели производственные мощности завода "Пелла" и, в частности, находящиеся в различных степенях готовности в процессе постройки малые ракетные корабли проекта 22800.

Непосредственно, в ходе самой конференции, было отмечено, что система сервисного обслуживания надводных кораблей и подводных лодок существующих и новых проектов в Военно-морском флоте сложилась и будет развиваться далее.

Участниками конференции детально был рассмотрен комплекс вопросов организации сервисного обслуживания на предприятиях ОПК Северо-Запада, Дальнего Востока, Юга России надводных кораблей нового поколения класса "фрегат" и "корвет", малых ракетных кораблей, патрульных кораблей, подводных лодок проекта 636.3.

Заместителем Главнокомандующего ВМФ России адмиралом Александром Витко до руководителей предприятий ОПК были доведены требования Главного командования ВМФ по строгому соблюдению графиков сервисного обслуживания и судоремонта, своевременности подготовки ЗИПа, в соответствии с утвержденными планами ремонтных работ и в полном соответствии с Гособоронзаказом.

На конференции также было уделено внимание работам по ремонту и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", которые планируется завершить до 2022 года, а также дальнейшего ремонта и модернизации больших противолодочных кораблей проекта 1155.

Также обсуждались вопросы разработки полного комплекта рабоче-конструкторской и ремонтной документации для надводных кораблей и подводных лодок. Отмечалось, что эту задачу успешно выполняет 51 Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта Минобороны РФ.

Как отметил, по результатам конференции, директор 51 Центрального конструкторско-технологического института Минобороны РФ Георгий Муру, "на протяжении 4 лет, институт по заданиям Главного командования ВМФ, разработал документацию сервисного обслуживания и ремонта для 15 новых проектов кораблей, подводных лодок и судов ВМФ. Эта работа будет продолжаться. Одним из направлений работы Института, может стать разработка документации для производства оперативного ремонта технических средств кораблей, который находится в компетенции личного состава".

Заместитель начальника управления Гособоронзаказа и сервисного обслуживания предприятия "Адмиралтейские верфи" Антон Шпагин проинформировал участников конференции об опыте сервисного обслуживания нового спасательного судна "Игорь Белоусов" и ледокола "Илья Муромец", а также организации сервисного обслуживания подводных лодок проекта 636.3 и подводных лодок типа "Лада".

Участникам военно-технической конференции был также представлен доклад заместителя генерального директора судостроительного завода "Пелла" Вадима Подосочного об опыте сервисного обслуживания и технической эксплуатации всего типоряда буксирных судов, строящихся для ВМФ, патрульных катеров "Раптор" и головного малого ракетного корабля "Мытищи" проекта 22800.

По указанию Главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева, материалы военно-технической конференции по сервисному обслуживанию кораблей ВМФ будут проанализированы и доведены до органов управления Главного командования ВМФ, флотов и оборонных предприятий, работающих в сфере кораблестроения и судоремонта.

По оценке Главкома ВМФ, "в настоящее время сложилась практика регулярного обмена между Главным командованием ВМФ и представителями промышленности всеми вопросами в области судоремонта и модернизации кораблей, а также сервисного обслуживания кораблей новых проектов. Это позволяет переходить на новые уровни оперативности в решении технических вопросов, что безусловно будет повышать качественный уровень выполнения силами ВМФ задач в дальней и ближней морской зонах".