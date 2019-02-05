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05.02.2019
ЦАМТО

АО "ПО "Севмаш" выполняет сервисное обслуживание трех атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень"

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Ракетоносец "Александр Невский" (проект 955 "Борей")
Ракетоносец "Александр Невский" (проект 955 "Борей").
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов

ЦАМТО, 4 февраля. АО "ПО "Севмаш" (входит в состав ОСК) выполняет сервисное обслуживание трех атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". В пунктах базирования современных кораблей функционируют представительства предприятия.

По контракту с Министерством обороны РФ Севмаш является единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию современных АПЛ 4 поколения. В 2018 году были заключены два трехгодичных государственных контракта на сервисное обслуживание АПЛ проекта "Борей". Готовится к подписанию третий госконтракт по АПЛ проекта "Ясень".

"Специалистами предприятия ведется непрерывная работа по гарантийному надзору заказов, а также техническому обслуживанию комплексов вооружения. Результатом данной деятельности можно считать неоднократные успешные залповые стрельбы и боевые дежурства АПЛ", – пояснил первый заместитель генерального директора Севмаша Сергей Воронько.

В пресс-службе Севмаша отметили, что в 2018 году специалистами предприятия были выполнены плановые доковые работы на АПЛ "Владимир Мономах". Высокое качество работ отметил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц. По его словам, "эффективная организация производственного процесса, высокий профессионализм, ответственность, проявленные специалистами предприятия в ходе докового ремонта заказа, позволили завершить выполнение работ раньше запланированной даты".

04.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
Владимир Мономах
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
885 Ясень
955 Борей
ТОФ
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