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05.02.2019
Интерфакс-АВН

Дальность полета крылатой ракеты "Калибр" наземного базирования может составлять до 2,6 тыс. километров - СМИ

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Удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК
Удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК.
Источник изображения: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия технически легко реализует симметричный ответ на решение США начать процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Дальность ракеты "Калибр-НК" морского базирования в случае переноса на сушу составит 2,6 тысячи километров", - сообщает "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленные источники в госструктурах.

"Гиперзвуковая ракета наземного базирования средней дальности будет создаваться на основе изделия 3М22 "Циркон" разработки НПО машиностроения", - пишет издание со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее США, а затем и Россия, объявили о приостановке участия в ДРСМД.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным", - сказал В.Путин на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР, и мы будем делать то же самое", - пояснил глава российского государства.

04.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
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3М-54
Club-N
Циркон-С 3М22
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Лавров Сергей
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1 комментарий
№1
05.02.2019 10:37
Дальность полета советской крылатой ракеты Х-55СМ составляет 3500 км...Не думаю.чтобы у Калибра она была меньше...
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