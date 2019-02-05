Лавров заявил о готовности обсудить с Киргизией создание второй российской военной базы

Бишкек. 4 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Москва готова обсуждать с Бишкеком вопрос открытия второй российской военной базы в Киргизии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это не наша инициатива. Мы впервые о ней услышали. Будем готовы с нашими киргизскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются в сфере безопасности", - сказал он, выступая перед студентами Киргизско-Российского Славянского университета в Бишкеке.

Так он ответил на вопрос о том, готова ли Россия открыть вторую военную базу в Киргизии.

19 декабря 2018 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что республика не ведет переговоров об открытии второй российской военной базы (помимо авиабазы "Кант") в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на юге страны. "По-моему одной базы хватит", - подчеркнул С.Жээнбеков, добавив, что В.Путин уделяет большое внимание обеспечению безопасности, и на этот момент идет расширение авиабазы "Кант".

Россия в настоящее время имеет шесть зарубежных военных баз, пять из них в странах "ближнего" зарубежья и одну в Сирии, сообщалось в брошюре "Армия России в сравнении", распространенной Минобороны 18 декабря 2018 года. По данным издания, в САР на авиабазе "Хмеймим" дислоцируется 555-я авиагруппа, 7-я военная база - в Абхазии, 4-я военная база - в Южной Осетии, 102-я военная база - в Армении, 201-я военная база - в Таджикистане, 999-я авиабаза - в Киргизии.

Российская военная авиабаза в Канте (Киргизия) была открыта в конце октября 2003 года и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности. С января 2017 года российская база в Канте и еще три военных объекта РФ, находящихся в Киргизии, вошли в состав объединенной российской военной базы.

В марте 2018 года С.Жээнбеков сообщил, что вопрос об открытии второй российской военной базы на территории Киргизии поднимался еще до его президентства, но решение не было принято. "Это вопрос поднимался до меня, об открытии дополнительной базы, чтобы защитить наше воздушное пространство, но вопрос не решен. Вопрос решит Россия, пока он не решен ", - сказал С.Жээнбеков 6 марта на встрече с руководителями СМИ, отметив, что "Кантскую базу они укрепили".

Осенью 2017 года секретарь Совета безопасности Киргизии Жениш Разаков заявлял, что вопрос о размещении в республике второй российской военной базы обсуждается, но окончательного решения по нему нет. По словам собеседник агентства, как таковых переговоров с российской стороной о размещении военной базы на юге Киргизии не проводится, но сам вопрос "уже несколько лет как обсуждается". "По этому поводу и Россия свое решение еще не сказала, все зависит от обстоятельств", - сказал тогда секретарь киргизского Совбеза.

В июне 2017 года тогдашний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что предложил России вместо увеличения воинского контингента на авиабазе в Канте разместить своих военных на киргизско-таджикской границе в Баткенской области. Он добавил, что вопрос о возможном размещении российских военных в Баткенской области Киргизии обсуждался еще 5-6 лет назад с руководством российского оборонного ведомства, но решение упирается в вопрос финансирования.

Посол РФ в Бишкеке Андрей Крутько заявил 25 октября 2018 года на круглом столе "Авиабаза "Кант": гарант безопасности и стабильности в Киргизии и других государствах Центральной Азии": "Хотел бы выразить уверенность, что российские военнослужащие надежно защитят Киргизию, а в случае необходимости и другие страны от любых попыток вооруженного вмешательства извне".