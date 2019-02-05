Новый отряд по борьбе с морскими диверсантами создан на Северном флоте

На Северном флоте заступил на первое дежурство новый отряд специального назначения по борьбе с подводными диверсантами. Бойцы начали дежурство в главной базе СФ - Североморске. Подразделение подчиняется командованию соединения надводных кораблей СФ.

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, главная задача нового подразделения - обеспечение безопасности боевых кораблей, в числе которых и флагман Северного флота - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Помимо безопасности кораблей, отряд специального назначения будет выполнять и функции быстрого реагирования при нападении на охраняемую территорию военного городка, как с моря, так и со стороны берега.

"РГ" уже рассказывала о том, что в главной базе подводных сил Северного флота - поселке Гаджиево открыли первый учебный комплексный тренажер для подготовки спецназа. Здесь военнослужащие будут проходить водолазную, спасательную, горную и штурмовую подготовку.

В состав первого отряда специального назначения вошли военнослужащие-контрактники, в том числе водолазы, имеющие опыт службы в подобных подразделениях. Бойцы вооружены стрелковым оружием, которое можно использовать и под водой, и на воздухе, водолазным снаряжением и быстроходными лодками для патрулирования охраняемой акватории.

Светлана Цыганкова