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01.02.2019
Известия.ru

В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: commons.wikimedia.org

Пользователи Сети активно обсуждают видео с участием российского истребителя Су-27, который перехватил самолет НАТО F-15. Больше всего комментаторов впечатлило мастерство и смелость российского летчика. 

Ранее запись опубликовал в Twitter пользователь с ником @o_gilvi со ссылкой на Fighterbombe.

"Ничего подобного не видела раньше. Пересмотрела несколько раз. Очень вежливо подвинул наглеца, пилот просто ас", — написала одна из пользователей "ВКонтакте". 

"Нормальный перехват. Ходят тут всякие, а потом пианино пропадает", — согласились с ней другие комментаторы. 



Многие были возмущены действиями пилота F-15.

"Полетел штаны сушить", — с иронией написали в Twitter.

По данным "РИА Новости", попавший на видео инцидент произошел еще в июне 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас. По имеющимся данным, самолеты НАТО хотели сопроводить российский самолет, когда он следовал в Калининград.

Самолеты США и НАТО в последнее время активизировали разведдеятельность у российских границ. Так, три американских разведчика были замечены 28 января у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Еще три самолета ВВС США восемь часов кружили у побережья Крыма.

 

31.01.2019
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Россия
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Продукция
F-15
Су-27
Проекты
NATO
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