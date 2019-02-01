В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО
Пользователи Сети активно обсуждают видео с участием российского истребителя Су-27, который перехватил самолет НАТО F-15. Больше всего комментаторов впечатлило мастерство и смелость российского летчика.
Ранее запись опубликовал в Twitter пользователь с ником @o_gilvi со ссылкой на Fighterbombe.
"Ничего подобного не видела раньше. Пересмотрела несколько раз. Очень вежливо подвинул наглеца, пилот просто ас", — написала одна из пользователей "ВКонтакте".
"Нормальный перехват. Ходят тут всякие, а потом пианино пропадает", — согласились с ней другие комментаторы.
Многие были возмущены действиями пилота F-15.
"Полетел штаны сушить", — с иронией написали в Twitter.
По данным "РИА Новости", попавший на видео инцидент произошел еще в июне 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас. По имеющимся данным, самолеты НАТО хотели сопроводить российский самолет, когда он следовал в Калининград.
Самолеты США и НАТО в последнее время активизировали разведдеятельность у российских границ. Так, три американских разведчика были замечены 28 января у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Еще три самолета ВВС США восемь часов кружили у побережья Крыма.
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