В Сети обсуждают видео жесткого перехвата Су-27 самолета НАТО

Пользователи Сети активно обсуждают видео с участием российского истребителя Су-27, который перехватил самолет НАТО F-15. Больше всего комментаторов впечатлило мастерство и смелость российского летчика.

Ранее запись опубликовал в Twitter пользователь с ником @o_gilvi со ссылкой на Fighterbombe.

"Ничего подобного не видела раньше. Пересмотрела несколько раз. Очень вежливо подвинул наглеца, пилот просто ас", — написала одна из пользователей "ВКонтакте".

"Нормальный перехват. Ходят тут всякие, а потом пианино пропадает", — согласились с ней другие комментаторы.

Многие были возмущены действиями пилота F-15.

"Полетел штаны сушить", — с иронией написали в Twitter.

По данным "РИА Новости", попавший на видео инцидент произошел еще в июне 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас. По имеющимся данным, самолеты НАТО хотели сопроводить российский самолет, когда он следовал в Калининград.

Самолеты США и НАТО в последнее время активизировали разведдеятельность у российских границ. Так, три американских разведчика были замечены 28 января у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Еще три самолета ВВС США восемь часов кружили у побережья Крыма.