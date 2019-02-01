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01.02.2019
РИА Новости

В Думу внесли проект, разрешающий силовикам сбивать беспилотники-нарушители

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Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Законопроект, разрешающий ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ уничтожать незаконно используемые беспилотники, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Авторы отмечают, что отраслевые законы, регламентирующие правовые основы деятельности органов государственной охраны, Росгвардии, МВД России и ФСБ России, не содержат положений, определяющих полномочия этих органов по предупреждению и пресечению несанкционированного использования беспилотных воздушных судов (БВС).

В частности, это касается "временного ограничения или запрещения нахождения БВС в отдельных зонах воздушного пространства, уничтожения и повреждения таких БВС, подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими, задержания и доставления в органы внутренних дел внешних пилотов этих БВС, обнаружения и изъятия всех или отдельных элементов беспилотной авиационной системы", говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что законопроектом предполагается устранить указанные пробелы, четко определив соответствующие полномочия ФСО, Росгвардии, МВД и ФСБ.

Изменения вносятся депутатами ГД Николаем Ковалевым, Виктором Кидяевым, Адальби Шхагошевым, Василием Пискаревым, Эрнестом Валеевым и Александром Хинштейном в отдельные законодательные акты РФ. По мнению авторов инициативы, бесконтрольная деятельность беспилотников создает возможность нанесения ущерба интересам граждан, объективно значимым потребностям общества и государства.

"При этом законопроектом предлагается внести корреспондирующие изменения в статью 18 Воздушного кодекса, определяющие круг государственных органов, уполномоченных на осуществление контроля за соблюдением федеральных правил использования воздушного пространства в части выявления воздушных судов-нарушителей", - отмечается также в документе.

31.01.2019
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