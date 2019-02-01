Президент ОСК обсудил с губернатором Севастополя создание научно-образовательного центра

ЦАМТО, 31 января. В Москве 31 января состоялась встреча президента ОСК Алексея Рахманова с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым и ректором Севастопольского государственного университета Владимиром Нечаевым.

В ходе встречи Алексей Рахманов обозначил возможность рассматривать ОСК в качестве индустриального партнера при подаче Севастополем заявки на конкурс на создание Научно-образовательного центра "Морские науки, технологии и региональные экосистемы" на базе СевГУ и научно-образовательных организаций Севастополя и Крыма.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил к 2024 году создать в стране не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции деятельности университетов и высокотехнологичных компаний. Поручение дано в рамках указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Мы проговорили основные направления взаимодействия по развитию нашего базового вуза, его образовательных и научных проектов, созданию Научно-образовательного центра и возможности использования исследовательского потенциала СевГУ в интересах производственной программы Севастопольского морского завода", – сообщил Дмитрий Овсянников по итогам встречи.

Приоритетными направлениями сотрудничества ОСК с организациями севастопольского НОЦ станут технологии мало- и безэкипажного судоходства, композитного судостроения, шельфовые технологии и промышленный дизайн в области судостроения, сообщает пресс-служба АО "ОСК".