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01.02.2019
ЦАМТО

Президент ОСК обсудил с губернатором Севастополя создание научно-образовательного центра

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Макеты кораблей на стенде ОАО Объединенная судостроительная корпорация. Архивное фото
Макеты кораблей на стенде ОАО Объединенная судостроительная корпорация. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 31 января. В Москве 31 января состоялась встреча президента ОСК Алексея Рахманова с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым и ректором Севастопольского государственного университета Владимиром Нечаевым.

В ходе встречи Алексей Рахманов обозначил возможность рассматривать ОСК в качестве индустриального партнера при подаче Севастополем заявки на конкурс на создание Научно-образовательного центра "Морские науки, технологии и региональные экосистемы" на базе СевГУ и научно-образовательных организаций Севастополя и Крыма.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил к 2024 году создать в стране не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции деятельности университетов и высокотехнологичных компаний. Поручение дано в рамках указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

"Мы проговорили основные направления взаимодействия по развитию нашего базового вуза, его образовательных и научных проектов, созданию Научно-образовательного центра и возможности использования исследовательского потенциала СевГУ в интересах производственной программы Севастопольского морского завода", – сообщил Дмитрий Овсянников по итогам встречи.

Приоритетными направлениями сотрудничества ОСК с организациями севастопольского НОЦ станут технологии мало- и безэкипажного судоходства, композитного судостроения, шельфовые технологии и промышленный дизайн в области судостроения, сообщает пресс-служба АО "ОСК".

31.01.2019
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