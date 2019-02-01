Опубликованы сведения о состоянии здоровья выжившего штурмана Ту-22М3

В СМИ опубликованы материалы о состоянии здоровья лётчика, выжившего в катастрофе ракетоносца Ту-22М3. Самолёт, который заходил на посадку на авиабазе "Оленья" в Мурманской области, переломился на две части при ударе о взлётно-посадочную полосу. Это привело к пожару, в результате которого погибли трое российских лётчиков.

Источник изображения: topwar.ru

В материале деловой газеты "Взгляд", ссылающейся в свою очередь на Телеграм-канал "Взгляд человека в лампасах", пишет, что речь идёт о подполковнике Максиме Рылкове. Он являлся штурманом в составе экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего катастрофу.

В заметке говорится о том, что на сегодняшний день офицер ВКС РФ находится в клинике, и угроз для его здоровья нет. Также в сообщении отмечается, что подполковник может говорить. Он считает, что выжил в той катастрофе чудом.

Канал мессенджера, на который ссылается указанное выше СМИ, пишет, что у штурмана компрессионный перелом позвоночника, также сломаны несколько рёбер, диагностированы многочисленные ушибы мягких тканей.

Из заметки:

Прогноз врачей благоприятный.

Нужно напомнить, что пострадавшего штурмана после катастрофы самолёта под Мурманском сразу же направили на лечение в Москву.