Войти
01.02.2019
Военное обозрение

Опубликованы сведения о состоянии здоровья выжившего штурмана Ту-22М3

185
0
0

В СМИ опубликованы материалы о состоянии здоровья лётчика, выжившего в катастрофе ракетоносца Ту-22М3. Самолёт, который заходил на посадку на авиабазе "Оленья" в Мурманской области, переломился на две части при ударе о взлётно-посадочную полосу. Это привело к пожару, в результате которого погибли трое российских лётчиков.

Источник изображения: topwar.ru

В материале деловой газеты "Взгляд", ссылающейся в свою очередь на Телеграм-канал "Взгляд человека в лампасах", пишет, что речь идёт о подполковнике Максиме Рылкове. Он являлся штурманом в составе экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего катастрофу.

В заметке говорится о том, что на сегодняшний день офицер ВКС РФ находится в клинике, и угроз для его здоровья нет. Также в сообщении отмечается, что подполковник может говорить. Он считает, что выжил в той катастрофе чудом.

Канал мессенджера, на который ссылается указанное выше СМИ, пишет, что у штурмана компрессионный перелом позвоночника, также сломаны несколько рёбер, диагностированы многочисленные ушибы мягких тканей.

Из заметки:

Прогноз врачей благоприятный.

Нужно напомнить, что пострадавшего штурмана после катастрофы самолёта под Мурманском сразу же направили на лечение в Москву.

31.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
Похожие новости
14.01.2019
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2018 году
05.10.2018
Экипажи Ту-22М3 выполнили посадку на Арктический аэродром Воркута в ходе учений
12.05.2016
Стратегические ядерные силы: кто впереди – США или Россия?
07.10.2015
Электронная война – мифы и правда — часть II
04.06.2013
Минобороны заказало ремонт стратегических бомбардировщиков
12.03.2013
Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.02 03:45
  • 1
Военные кафедры в российских вузах заменили военными учебными центрами
  • 01.02 02:55
  • 3
Российско-американскую миссию к Венере могут запустить в августе 2026 года
  • 01.02 02:39
  • 53
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 01.02 01:33
  • 1
Белоруссия в 2019 году получит первую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ, продолжатся поставки в Казахстан - корпорация "Иркут"
  • 01.02 01:22
  • 2
Лётные испытания модернизированных самолётов Су-30СМ закончатся в 2019 году - завод
  • 01.02 01:16
  • 1
Российские военные к 2023 году получат четыре бомбардировщика Ту-160М2
  • 01.02 00:13
  • 195
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 01.02 00:01
  • 4
В Сети появилась информация о конкуренте "Арматы"
  • 31.01 23:52
  • 12
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 31.01 23:46
  • 17
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
  • 31.01 22:58
  • 14
Закон погрома
  • 31.01 22:24
  • 117
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 31.01 21:36
  • 1
Парашютные испытания корабля "Федерация" запланированы на 2020 год - источник
  • 31.01 21:29
  • 13
Хлопнули дверью
  • 31.01 20:16
  • 3
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»