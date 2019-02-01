Сенаторы хотят ограничить право Трампа на нанесение ядерного удара

В Конгресс США внесены два предложения, предусматривающие ограничение права президента по нанесению ядерного удара, передает РИА Новости.

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Первый законопроект внесли сенатор-демократ Элизабет Уоррен и глава комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит. Документ провозглашает официальной политикой США отказ от применения ядерного оружия первыми.

В заявлении парламентариев отмечается, что американская внешняя политика не просто устарела – она опасна.

Необходимо ясно заявить, что сдерживание – то единственная цель нашего ядерного арсенала. Этот принцип снизит шансы на просчет в ядерной сфере,

полагают они.

Второй законопроект внесли сенаторы Тед Лье (республиканец) и Эд Марки (демократ). Документ предполагает запретить президенту самостоятельно (без согласования с Конгрессом) принимать решение о нанесении превентивного ядерного удара.

Необходимо отметить, что подобные законопроекты вносились на рассмотрения и раньше, однако успеха у законодателей не имели. У документов появился шанс быть принятыми после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Многие демократы уже заявили, что Трампу опасно доверять контроль над ядерным вооружением.

Как ранее сообщали американские СМИ, об изменении политики в сфере превентивных ударов задумывался еще президент Барак Обама, но дальше рассуждений на эту тему дело не пошло. В конечном итоге он отказался от намерения что-либо менять в данной области.