Близки к 5-му поколению: В Китае отметили своевременность покупки Су-35

В китайских СМИ вышел материал, в котором представлены рассуждения экспертов о приобретённой для ВВС НОАК партии российских истребителей Су-35. В репортаже канала CCTV говорится, что это приобретение стало для китайских военно-воздушных сил своевременным по ряду причин.

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Так, в материале отмечается, что российские истребители по многим своим характеристикам, включая маневренность и радиоэлектронную начинку, близки к боевым самолётам пятого поколения. В китайском варианте пятое поколение идентифицируют как четвёртое. Отмечается также и то, что пока в ВВС Китая не сформировано достаточное число эскадрилий на базе собственных истребителей пятого поколения J-20, потому именно российские Су-35 позволяют повысить уровень безопасности в небе.

Из материала:

Есть несколько аргументов для приобретения Су-35 у России. США развернули на Гуаме свои F-22, Япония и Южная Корея вводят в состав ВВС F-35A. ВВС НОАК на этом фоне нужна маневренная, относительно недорогая и функциональная техника. Истребители Су-35 – именно таковы. Этот самолёт вобрал в себя множество современных российских технологий в области авиастроения, включая двигатель и новейший радар.

Далее говорится, что в отдельных публикациях Су-35 сравнивается с "устаревшим Су-27" - в том смысле, что Китаю было бы дешевле модернизировать Су-27. В ответ отмечается, что "Су-35 очень далеко продвинулся в сравнении с Су-27, и сегодня у них нет практически ничего общего".

Из материала:

Этот тип истребителей необходим для поддержания суверенитета и морских прав в обширном Восточно-Китайском и Южно-Китайском море.