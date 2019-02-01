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01.02.2019
Военное обозрение

Близки к 5-му поколению: В Китае отметили своевременность покупки Су-35

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В китайских СМИ вышел материал, в котором представлены рассуждения экспертов о приобретённой для ВВС НОАК партии российских истребителей Су-35. В репортаже канала CCTV говорится, что это приобретение стало для китайских военно-воздушных сил своевременным по ряду причин.

Источник изображения: weibo.cn

Так, в материале отмечается, что российские истребители по многим своим характеристикам, включая маневренность и радиоэлектронную начинку, близки к боевым самолётам пятого поколения. В китайском варианте пятое поколение идентифицируют как четвёртое. Отмечается также и то, что пока в ВВС Китая не сформировано достаточное число эскадрилий на базе собственных истребителей пятого поколения J-20, потому именно российские Су-35 позволяют повысить уровень безопасности в небе.

Из материала:

Есть несколько аргументов для приобретения Су-35 у России. США развернули на Гуаме свои F-22, Япония и Южная Корея вводят в состав ВВС F-35A. ВВС НОАК на этом фоне нужна маневренная, относительно недорогая и функциональная техника. Истребители Су-35 – именно таковы. Этот самолёт вобрал в себя множество современных российских технологий в области авиастроения, включая двигатель и новейший радар.

Далее говорится, что в отдельных публикациях Су-35 сравнивается с "устаревшим Су-27" - в том смысле, что Китаю было бы дешевле модернизировать Су-27. В ответ отмечается, что "Су-35 очень далеко продвинулся в сравнении с Су-27, и сегодня у них нет практически ничего общего".

Из материала:

Этот тип истребителей необходим для поддержания суверенитета и морских прав в обширном Восточно-Китайском и Южно-Китайском море.

31.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
Россия
США
Южная Корея
Япония
Продукция
F-22
F-35A
J-20
Су-27
Су-35
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