Россия поставит истребители Су-30СМ Армении и Беларуси

Армения договорилась с Россией о поставках многоцелевых истребителей СУ-30СМ, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство республики.

Источник изображения: Минобороны РФ

Соответствующая сделка о приобретении российских самолетов уже заключена, пояснили в ведомстве. О стоимости контракта и количестве истребителей не сообщается.

При этом в Минобороны отметили, что процесс приобретения военной техники в рамках выделенного ранее российской стороной кредита ($100 млн.) продолжается.

Между тем в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Иркутский авиационный завод, где ознакомился с ходом производства и модернизации Су-30СМ для российской армии и стран-участниц ОДКБ.

В ходе визита министру доложили, что в текущем году в Беларусь будет отправлена первая партия истребителей Су-30СМ, а ВВС Казахстана уже приняли на вооружение две эскадрильи этих самолетов.

По данным Интерфакса, в настоящее время в составе ВКС и морской авиации ВМФ России находятся более 100 машин этого типа. И благодаря ведущейся на заводе модернизации проекта, боевые возможности самолетов возрастают: в состав вооружения вводятся новые средства поражения, увеличивается дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.

Шойгу также проинформировали, что к настоящему дню завершен комплекс доработок и наземных испытаний истребителей. Первые три модернизированные Су-30СМ готовятся к летным испытаниям. По их окончании будет принято решение о внедрении усовершенствований в процесс постройки новых машин, а также о массовой модернизации самолетов, уже поставленных в войска.

На заводе отметили, что программа модернизации истребителей предусматривает использование исключительно отечественных комплектующих.