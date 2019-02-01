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01.02.2019
Военное обозрение

Офицерский состав 41-ой армии начал перевооружение с ПМ на "Грачи"

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Офицерский состав 41-ой общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в Сибири, начал получать на вооружение пистолеты Ярыгина "ПЯ Грач". Об этом сообщает пресс-служба округа.

Источник изображения: https://www.armoury-online.ru/

Согласно распространенной пресс-службой информации, офицеры впервые получили на вооружение в качестве личного оружия нападения и защиты пистолеты Ярыгина "Грач" вместо пистолетов Макарова "ПМ", принятых на вооружение еще в 1951 году. До этого в округе, в качестве эксперимента, на пистолеты Ярыгина была перевооружена бригада спецназа, офицеры же армии получают данное оружие впервые. На начальном этапе перевооружения планируется передать в 41-ую армию сто единиц пистолетов "Грач".

Пистолет Ярыгина "Грач" - полуавтоматический самозарядный пистолет российского производства. Разработан коллективом конструкторов под руководством В. А. Ярыгина, серийное производство освоено на Ижевском механическом заводе. Автоматика работает по схеме использования отдачи при коротком ходе ствола. Для стрельбы используется патрон калибра 9Х19 мм, емкость магазина - 18 патронов. Предохранитель двойного действия, что позволяет одинаково пользоваться пистолетом как правшам, так и левшам. Имеется крепления для подствольного тактического фонаря.

Длина оружия: 190 мм, Длина ствола: 114 мм, Высота оружия: 140 мм, Ширина оружия: 38 мм, Масса без патронов: 950 г

Источник изображения: https://www.armoury-online.ru/

31.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
МР-443
Компании
Минoбороны РФ
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