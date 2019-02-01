В Польше заявили о плачевном состоянии госсектора оборонной промышленности

В Польше набирает обороты скандал, связанный с деятельностью оборонно-промышленного кластера. Нынешние власти страны обвиняют предыдущих представителей руководства министерства обороны Польши в том, что они не предпринимали должных мер по оказанию оборонке содействия в развитии.

Источник изображения: Минобороны Польши

Несколько человек, ранее находившихся на высоких должностях главного военного ведомства страны, уже задержали для допроса. Им инкриминируется многомиллионная афера.

В польских СМИ тем временем публикуются выдержки из доклада Польской промышленной палаты (ППП), в котором говорится, что государственные оборонные предприятия в стране находятся в плачевном состоянии. В частности, сообщается о чехарде в руководстве польских оборонных госпредприятий: с 2014 по 2017 в государственном оборонном кластере пять раз менялся совет директоров, что осуществлялось при участии Минобороны. Однако, как констатируется, ни в одном из этих случаев не удалось вывести оборонно-промышленный комплекс страны на путь роста.

В издании Rzeczpospolita вышел материал Збигнева Лентовича, который пишет, что в 2017 году эффективность польской оборонной промышленности (государственной её части) составляла лишь 39%. Средняя же эффективность экономической отдачи от польских госпредприятий отрасли едва превысила 27 процентов.

Из материала:

По-прежнему нет возможностей для достижения долгосрочной прибыльности и быстрого улучшения позиций на мировом рынке, не говоря уже о повышении конкурентоспособности перед иностранными компаниями.

Далее идут размышления автора, которые подсказывают, на что делается упор. В частности, говорится, что эффективность частных компаний, работающих в сфере оборонки существенно выше, чем у государственных. Приводится заявление президента Польской промышленной палаты Славомира Кулаковского:

В 2017 году частные предприниматели получили 90,3 процента от общих доходов по зарубежным продажам, если говорить о всём польском оборонном секторе.

Отмечается, что Варшава должна учесть этот факт. Стало быть, после учёта такого факта, государственная польская оборонка должна быть приватизирована? Основной упор: приватизационные реформы в оборонно-промышленном комплексе позволят поднять уровень зарплат, обеспечить рост доходов компаний и повысить конкурентоспособность.

А ведь авторы этих заявлений могли бы стать настоящими звёздами Гайдаровского форума…