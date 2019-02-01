Индийские фрегаты проекта 11356 вооружат ракетами "БраМос"

В Индии наконец то приняли решение о строительстве двух фрегатов российского проекта 11356 на отечественных верфях. Соответствующий контракт подписали индийское правительство и государственная судоверфь Goa Shipyard Ltd, сообщает пресс-служба Минобороны Индии.

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Согласно опубликованной информации, индийская верфь приступит к строительству двух фрегатов проекта 11356 с запланированной передачей их в состав Военно-морских сил Индии в июне и декабре 2026 года. Основным вооружением фрегатов, по предположению, станут российско-индийские сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты "БраМос". При этом индийское военное ведомство не уточняет, один или два фрегата будут строиться "с нуля", поскольку ранее поступали данные, что на верфи Гоа будет доставлен один из корпусов недостроенных Россией фрегатов "адмиральской" серии для его достройки в интересах ВМС Индии.

Как ранее сообщалось, Россия и Индия заключили контракт на постройку четырех фрегатов проекта 11356 для ВМС Индии. Согласно договоренностям, два фрегата будут построены на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", а два - на государственных верфях Индии на Гоа. В постройке "российской" пары фрегатов будут применены корпуса двух фрегатов, строительство которых было приостановлено из-за отсутствия двигательных установок, которые ранее поступали с Украины. Еще один корпус должен быть отправлен на индийскую верфь.

В составе индийских ВМС уже имеются шесть фрегатов проекта 11356, после постройки новой партии их количество возрастет до десяти. В состав Военно-морского флота РФ входят всего три фрегата "адмиральской серии".