Американская армия получит новые ПТРК Javelin FGM-148F

Компания Javelin Joint Venture (JJV), которая является совместным предприятием компаний Lockheed Martin и Raytheon, получила контракт на производство 2100 моделей нового Javelin FGM-148F для Министерства обороны США, сообщает портал upi.com. Поставки должны начаться в 2020 году.

Источник изображения: warspot.ru

Компании анонсировали подписание контракта во вторник, отметив, что новые "Джевелины" успешно прошли первые испытания.

Javelin FGM-148F является новой модификацией Javelin FGM-148 и отличается от нее новой универсальной боевой частью. В компании JJV заявляют, что новая боеголовка несет в себе два типа зарядов: один - для уничтожения динамической защиты танка, а второй - для пробития основной брони. Также, благодаря наличию осколочной боевой части, новые ракеты способны эффективно поражать живую силу противника, легкобронированные цели и разрушать укрытия. Кроме того, новый Javelin имеет меньшую массу, чем предыдущие модификации.

Разработка ПТРК Javelin ведется в несколько этапов. Новая модификация FGM-148F является вторым этапом, на третьем и четвертом этапе разработки компания JJV будет работать над уменьшением массы и стоимости комплекса.