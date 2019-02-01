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01.02.2019
Военное обозрение

Американская армия получит новые ПТРК Javelin FGM-148F

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Компания Javelin Joint Venture (JJV), которая является совместным предприятием компаний Lockheed Martin и Raytheon, получила контракт на производство 2100 моделей нового Javelin FGM-148F для Министерства обороны США, сообщает портал upi.com. Поставки должны начаться в 2020 году.

Источник изображения: warspot.ru

Компании анонсировали подписание контракта во вторник, отметив, что новые "Джевелины" успешно прошли первые испытания.

Javelin FGM-148F является новой модификацией Javelin FGM-148 и отличается от нее новой универсальной боевой частью. В компании JJV заявляют, что новая боеголовка несет в себе два типа зарядов: один - для уничтожения динамической защиты танка, а второй - для пробития основной брони. Также, благодаря наличию осколочной боевой части, новые ракеты способны эффективно поражать живую силу противника, легкобронированные цели и разрушать укрытия. Кроме того, новый Javelin имеет меньшую массу, чем предыдущие модификации.

Разработка ПТРК Javelin ведется в несколько этапов. Новая модификация FGM-148F является вторым этапом, на третьем и четвертом этапе разработки компания JJV будет работать над уменьшением массы и стоимости комплекса.

31.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Javelin ПТРК
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
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