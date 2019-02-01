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01.02.2019
ЦАМТО

Филиппины получили гранатометы РПГ-7В

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РПГ-7В
РПГ-7В.
Источник изображения: Личный архив пользователя ВПК.name

ЦАМТО, 31 января. 33-й пехотный батальон Makabayan Сухопутных войск Филиппин, дислоцированный в провинции Султан-Кударат, провел испытания недавно приобретенных в России гранатометов РПГ-7В.

Как сообщает Mintfo.com, соответствующую видеозапись испытаний с очень положительными отзывами выложил на свой аккаунт в Facebook командир 33-й пехотного батальона подполковник Гарольд Кабунок (Harold Cabunoc).

Напомним, что министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лоренцана и генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев в присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу подписали соглашение о поставке гранатометов РПГ-7В и боеприпасов к ним в октябре 2017 года в кулуарах 4-го совещания министров обороны стран-членов АСЕАН в Кларке, Пампанга. Договор предусматривает поставку 744 гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним на сумму 408 млн. песо. (7,63 млн. долл.).

Прежде, чем подписать контракт, филиппинское правительство в течение года изучало возможные последствия приобретения у "Рособоронэкспорта" данного вооружения с точки зрения последствий применения американского закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), согласно положениям которого, под вторичные санкции могут попасть страны и компании, сотрудничающие с внесенными в "черные списки" оборонными и разведывательными учреждениями России.

31.01.2019
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Россия
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Филиппины
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РПГ-7
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Шойгу Сергей
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