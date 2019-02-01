Копии американского стелс-беспилотника показали в Иране

В Иране создана полномасштабная копия американского беспилотного летательного аппарата RQ-170 Sentinel. Образец, получивший название Shahed-171, был продемонстрирован на проходящей в Тегеране выставке достижений в сфере оборонных технологий.

Как известно, в декабре 2011 года один из американских БПЛА такой модели, совершавший разведывательную миссию в Афганистане, оказался в воздушном пространстве Исламской республики и по неустановленной причине совершил посадку.

Захваченный образец был изучен представителями аэрокосмической промышленности страны, после чего на его основе началось создание собственных беспилотных летательных аппаратов.

В октябре минувшего года во время нанесения ударов по объектам боевиков запрещенной в России террористической группировки "ИГ" на востоке Сирии, кроме баллистических ракет, были применены ударные беспилотники Saegheh, принадлежащие Корпусу стражей исламской революции. Такой аппарат, являющийся уменьшенным вариантом RQ-170 и способный нести управляемые боеприпасы, также показали на выставке.

Что касается Shahed-171, то пока нет данных о том, что этот БПЛА прошел полноценные летные испытания и готов к применению.

На мероприятии были продемонстрированы и другие иранские достижения в сфере беспилотной авиации. Среди выставленных моделей были не только модернизированные варианты уже известных образцов, такие как, например, применявшийся в Сирии разведывательно-ударный Shahed-129, но и новинки.

По данным иранского информационного портала Pars Today, демонстрирующийся впервые беспилотник Kaman-12 весит 220 кг, развивает скорость 200 км/ч и имеет дальность действия в 1000 км.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев