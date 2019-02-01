Войти
01.02.2019
Российская газета

Копии американского стелс-беспилотника показали в Иране

188
0
0
БЛА Shahed-171
БЛА Shahed-171.
Источник изображения: rg.ru

В Иране создана полномасштабная копия американского беспилотного летательного аппарата RQ-170 Sentinel. Образец, получивший название Shahed-171, был продемонстрирован на проходящей в Тегеране выставке достижений в сфере оборонных технологий.

Как известно, в декабре 2011 года один из американских БПЛА такой модели, совершавший разведывательную миссию в Афганистане, оказался в воздушном пространстве Исламской республики и по неустановленной причине совершил посадку.

Захваченный образец был изучен представителями аэрокосмической промышленности страны, после чего на его основе началось создание собственных беспилотных летательных аппаратов.

В октябре минувшего года во время нанесения ударов по объектам боевиков запрещенной в России террористической группировки "ИГ" на востоке Сирии, кроме баллистических ракет, были применены ударные беспилотники Saegheh, принадлежащие Корпусу стражей исламской революции. Такой аппарат, являющийся уменьшенным вариантом RQ-170 и способный нести управляемые боеприпасы, также показали на выставке.

Что касается Shahed-171, то пока нет данных о том, что этот БПЛА прошел полноценные летные испытания и готов к применению.

На мероприятии были продемонстрированы и другие иранские достижения в сфере беспилотной авиации. Среди выставленных моделей были не только модернизированные варианты уже известных образцов, такие как, например, применявшийся в Сирии разведывательно-ударный Shahed-129, но и новинки.

По данным иранского информационного портала Pars Today, демонстрирующийся впервые беспилотник Kaman-12 весит 220 кг, развивает скорость 200 км/ч и имеет дальность действия в 1000 км.



 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

31.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Иран
Россия
Сирия
США
Продукция
RQ-170
Проекты
БПЛА
Похожие новости
03.03.2016
Shahed 129: Тегеран бьет по Сирии ракетами
17.04.2014
Бесчеловечная война: технологии для конфликтов будущего
05.12.2013
Пятое измерение войны
03.12.2013
Конец лжи о «супер-оружии» технологически отсталых стран
31.12.2011
Десять главных военных событий 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.02 03:45
  • 1
Военные кафедры в российских вузах заменили военными учебными центрами
  • 01.02 02:55
  • 3
Российско-американскую миссию к Венере могут запустить в августе 2026 года
  • 01.02 02:39
  • 53
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 01.02 01:33
  • 1
Белоруссия в 2019 году получит первую партию многоцелевых истребителей Су-30СМ, продолжатся поставки в Казахстан - корпорация "Иркут"
  • 01.02 01:22
  • 2
Лётные испытания модернизированных самолётов Су-30СМ закончатся в 2019 году - завод
  • 01.02 01:16
  • 1
Российские военные к 2023 году получат четыре бомбардировщика Ту-160М2
  • 01.02 00:13
  • 195
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 01.02 00:01
  • 4
В Сети появилась информация о конкуренте "Арматы"
  • 31.01 23:52
  • 12
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 31.01 23:46
  • 17
Внезапный удар: Россия проиграет в войне с Японией
  • 31.01 22:58
  • 14
Закон погрома
  • 31.01 22:24
  • 117
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 31.01 21:36
  • 1
Парашютные испытания корабля "Федерация" запланированы на 2020 год - источник
  • 31.01 21:29
  • 13
Хлопнули дверью
  • 31.01 20:16
  • 3
«У нас есть не так много времени, чтобы перейти на гражданские рельсы»