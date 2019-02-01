Гражданский сверхзвуковой самолёт может быть спроектирован к 2026 году

Создание и испытания демонстратора запланированы на 2020-2022 год. Подходящей силовой установки в России пока нет, двигатель Ту-160 не отвечает требованиям гражданской авиации.

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Проектирование сверхзвукового гражданского самолёта ожидается в 2022-2026 годах, сообщил "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Следующим этапом в 2020-2022 годах предварительно должна стать разработка технического задания на демонстратор технологий сверхзвукового пассажирского самолёта, создание такого демонстратора и проведение с его помощью натурных исследований, направленных на совершенствование аэродинамических характеристик и повышение весовой отдачи", - сказал Д.Мантуров.

Он заявил, что с 2022 по 2026 может быть начато эскизное, а затем и рабочее проектирование нового сверхзвукового самолёта - этими работами будет заниматься ОАК с привлечением входящих в её структуру конструкторских бюро и институтов авиационной промышленности.

Глава Минпромторга отметил, что в России отсутствует необходимая для создания такого самолёта маршевая силовая установка - серийно производимый НК-32 (двигатель стратегического ракетоносца Ту-160, - "ИФ") не сможет отвечать современным требованиям гражданских эксплуатантов.

"Технические параметры проекта создания сверхзвукового пассажирского самолёта, включая облик перспективного двигателя, могут быть рассчитаны по результатам работ, которые сейчас выполняются ЦАГИ", - сказал Д.Мантуров.

По словам министра, ещё предстоит проделать большую работу по формированию пакета нормативной документации, чтобы отрегулировать процессы оценки соответствия для сверхзвуковых гражданских самолётов.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в настоящее время по контракту между Минпромторгом и ЦАГИ ведутся исследовательские работы, направленные на создание демонстратора сверхзвукового гражданского самолёта. Эти исследования проводятся специалистами ведущих научных организаций страны: ЦАГИ, МАИ, ЦИАМ, ГосНИИ ГА, а также входящих в ОАК компаний "Гражданские самолёты Сухого" и "ЛИИ им. Громова".

"Стоимость этих работ в период с 2017 по 2019 год составляет 1,37 млрд рублей", - сказали в министерстве.

Исследовательские работы также направлены на "разработку и совершенствование методологии формирования компоновок и оценки аэродинамических, лётно-технических и экологических характеристик сверхзвуковых гражданских самолётов с высоким уровнем топливной эффективности, безопасности полётов, низким уровнем звукового удара и шума на взлёте и посадке".

В понедельник в компании "Туполев" прошло торжественное собрание, посвящённое 50-летию первого полёта Ту-144 - советского сверхзвукового пассажирского самолёта. На мероприятии, в котором участвовали замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров, президент ОАК Юрий Слюсарь и гендиректор "Туполева" Александр Конюхов, обсуждались перспективы создания в России нового сверхзвукового гражданского самолёта.

"У "Туполева" есть огромное количество задач - сверхзвуковому самолёту нового поколения, однозначно, быть!",- заявил О.Бочаров.

Глава "Туполева" отметил, что в мире "есть некий ренессанс интереса к сверхзвуковым пассажирским самолётам". "Достаточное количество американских и европейских фирм занимаются разработками в области сверхзвуковой пассажирской авиации, строят демонстраторы. Мы на этот путь тоже встали: сделали расчёты, инженерные записки выпустили и будем потихоньку в этом направлении тоже двигаться", - сказал А.Конюхов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

На данный момент в компании разработаны два варианта облика сверхзвукового делового самолёта (СДС) - с фиксированной и изменяемой геометрией крыла, а также определены его предварительные характеристики: скорость полёта должна составлять 1,8 - 2,0 Маха, дальность - 7,5 тыс км. В салоне может быть размещено 14 пассажирских мест бизнес-класса или 30 мест эконом-класса.

Ранее научный руководитель ЦАГИ, академик РАН Сергей Чернышёв заявлял, что сверхзвуковой пассажирский лайнер позволит за один день слетать из Москвы во Владивосток и обратно.

"Сверхзвук открывает перед пассажиром двери в будущее. Например, командировку из Москвы во Владивосток и обратно можно будет совершить за один день. Увеличится и максимальное расстояние, которое можно пролететь за сутки, - с сегодняшних 3500 до 7500 км", - заявил С.Чернышёв.

СРОКИ И СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ

"Реализация проекта предполагается в два этапа. Первый этап - разработка самолёта-демонстратора, первый вылет которого запланирован на 2024 год. Второй этап - разработка опытного образца - первый вылет запланирован на 2027 год", - сообщил первый замначальника ПКЦ "Технические проекты" компании "Туполев" Михаил Никулочкин.

По его словам, стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ, включающих создание самолёта-демонстратора, составит более 42 млрд рублей, стоимость опытно-конструкторских работ (ОКР) - 57 млрд рублей, а строительство серийного СДС обойдётся примерно в 6 млрд рублей.

По предварительным расчётам, цена билета бизнес-класса Москва-Хабаровск для получения прибыли авиакомпанией должна составить более 150 тыс. рублей, сказал М.Никулочкин.

В "Туполеве" считают разработанную концепцию СДС технически реализуемой, однако отмечают несколько ещё не решённых проблем - необходимость работ по снижению уровня звукового удара, подавлению шума на местности и разработке норм лётной годности для сверхзвуковых пассажирских самолётов. Кроме того, для новой машины потребуется создать перспективный двигатель, который должен обеспечивать заданные характеристики.

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Как сообщалось, в конце января 2018 года президент России Владимир Путин высказался за создание гражданской версии сверхзвукового самолёта на базе Ту-160. "Надо сделать гражданскую версию", - сказал В.Путин, понаблюдав за полётом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Пётр Дейнекин" 25 января в Казани.

Президент напомнил, что в СССР существовал гражданский сверхзвуковой самолёт Ту-144.

"Ту-144 почему сошёл с производства - билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолёт", - сказал В.Путин.

Он отметил, что сейчас быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.

Со своей стороны глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил В.Путину, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

9 января 2019 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил "Интерфаксу", что в России ведутся предпроектные исследования для создания сверхзвукового гражданского самолёта.

"На протяжении последних лет консорциумы промышленных компаний и учёные в США, Европе, Японии ведут свои разработки сверхзвукового самолёта. Конструкторские бюро ОАК и наши отраслевые институты, в том числе ЦАГИ и ЦИАМ, проводят аналогичные предпроектные исследования", - сказал Д.Мантуров.

"Мы внимательно следим за ходом работ", - подчеркнул министр.

Он отметил, что "создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолёта - самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации".

Глава Минпромторга считает, что сверхзвуковой авиалайнер не станет массовым продуктом на рынке

"Учитывая значительный объём инвестиций, выделяемых Минпромторгом на модернизацию предприятий авиационной промышленности и научных организаций, эти уникальные новые компетенции и технологии, безусловно, будут задействованы в создании нового сверхзвукового пассажирского самолёта, в случае, если проект будет признан целесообразным", - заявил Д.Мантуров.

"Однако, учитывая существующие нормативные ограничения на эксплуатацию сверхзвуковых пассажирских самолётов, потенциальная рыночная ниша для таких самолётов представляется довольно небольшой", - отметил министр.

В ноябре 2018 года гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало сообщил, что лётный образец сверхзвукового пассажирского самолёта может быть готов через 2-3 года.

Модель лёгкого сверхзвукового делового самолёта (ЛСДС), который сможет летать со скоростью 1800 км/ч на расстояние до 7 тысяч километров, была продемонстрирована ЦАГИ на выставке "Гидроавиасалон" в сентябре 2018 года.