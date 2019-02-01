Число запусков грузовых "Прогрессов" в 2020 году планируется увеличить до четырех с нынешних трех

Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Увеличение российского экипажа на Международной космической станции до трех человек потребует в следующем году запускать больше космических грузовиков "Прогресс", следует из материалов к докладу генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Евгения Микрина на "Королевских чтениях".

Согласно одному из слайдов, в 2019 году на МКС будут отправлены три "Прогресса": в апреле, июле и декабре. Однако в сентябре на станцию впервые за несколько лет одновременно отправятся трое россиян.

"С сентября 2019 года для интеграции многофункционального лабораторного модуля экипаж российского сегмента МКС должен быть увеличен до трех человек, для чего необходим запуск четырех кораблей "Прогресс МС" в год", - говорится в материалах к докладу.

Согласно опубликованному графику планируемых пусков, в 2020 году к станции должны "Прогрессы" должны отправляться в феврале, июне, сентябре и декабре.