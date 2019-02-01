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01.02.2019
ЦАМТО

Инженеры ЮВО использовали новейший комплекс МИКР на учении в Ростовской области

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МИКР
Мобильный инженерный комплекс разминирования - МИКР.
Источник изображения: https://vk.com/

ЦАМТО, 31 января. Военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЮВО в Ростовской области провели тактико-специальное учение по обнаружению и уничтожению взрывоопасных предметов (ВОП) в городских условиях с использованием новейшего мобильного инженерного комплекса разминирования (МИКР).

Военнослужащие использовали четыре типа новейших миноискателей, в том числе "Коршун-ИНВ-3М", переносной искатель проводных линий ПИПЛ, селективный переносной индукционный миноискатель ИМП-С2, металлоискатель глубинный МГ-1, а также с помощью новейшего геофизического радара "Око-2" провели детальное обследование местности.

Задачи разминирования военнослужащие выполнили с применением новейшего взрывозащитного костюма "Доспехи-КП-М", оборудованного встроенной системой климат-контроля, комплексной закрытой системой передачи аудио- и видеоинформации, в т.ч. и громкоговорящим устройством.

Обнаруженные и обезвреженные предметы были вывезены и уничтожены на специализированной площадке.

Справочно:

МИКР предназначен для эффективного разминирования местности и объектов в городских условиях, выполнения охранных мер на объектах государственной важности при проведении особо важных мероприятий.

Комплекс применяется для разведки местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, обнаружения и определения места расположения взрывоопасных предметов, а также проведения работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов и выполнения технологических операций, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

31.01.2019
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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