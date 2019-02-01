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01.02.2019
ЦАМТО

ВВС Республики Корея приняли первый транспорт-заправщик A-330-200 MRTT

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Самолет-заправщик A330MRTT
Самолет-заправщик A330MRTT.
Источник изображения: zbiam.pl

ЦАМТО, 31 января. Компания Airbus Defense and Space объявила о состоявшейся 26 января официальной церемонии приемки ВВС Республики Корея первого из четырех заказанных многоцелевого транспорта-заправщика A-330-200 MRTT.

Как сообщал ЦАМТО, первый самолет совершил посадку на авиабазе в Кимхэ 12 ноября 2018 года. После этого ВВС Республики Корея провели приемочные испытания машины для оценки ее соответствия требованиям по качеству и эффективности установленных боевых систем и оборудования. Предварительная подготовка пилотов, механиков и операторов дозаправки ВВС Республики Корея уже завершена. Планируется, что оставшиеся три самолета A-330-200 MRTT будут приняты на вооружение ВВС Республики Корея до конца года (второй – в апреле, третий – в августе, четвертый – в декабре). Готовность парка самолетов к применению по назначению запланирована на июль 2020 года.

С учетом переданного самолета, Airbus Defense and Space на текущий момент поставила семи заказчикам 35 ед. A-330-200 MRTT.

Airbus Defense and Space, предложившая самолет A-330 MRTT, в июне 2015 года одержала победу в тендере на поставку четырех новых многоцелевых транспортов-заправщиков для ВВС Республики Корея, опередив компании Boeing и IAI. Стоимость подписанного контракта оценивается в 1,49 трлн. вон (1,34 млрд. долл.).

Длина самолета A-330 MRTT составляет 58,8 м, размах крыла – около 60,3 м. Он способен транспортировать до 111 т топлива, опережая по данному показателю как предложенный компанией Boeing KC-46A (96 т), так и предложенный IAI транспорт-заправщик MMTT (Multi-Mission Tanker Transport, 91 т) на большее расстояние (14800 км у A-330, 12200 км у KC-46A и 14800 км у MMTT).

По данным южнокорейских источников, в настоящее время истребитель KF-16 с полным баком может выполнять боевые задачи над островами Докдо только в течение 10 мин. и 5 мин. над островом Йондо (к югу от острова Чжеджу). F-15K может действовать в течение 30 мин. над Докдо и 20 мин. над Йондо. Если же F-15K поддерживаются воздушным танкером, они могут выполнять задачи (с одной дозаправкой) в течение 90 мин. над Докдо и 80 мин. над Йондо. В перспективе A-330-200 MRTT также планируется применять для дозаправки закупленных в США истребителей F-35A, которые будут поставлены в период с 2019 по 2021 гг.

31.01.2019
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в открытом доступе
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Страны
США
Южная Корея
Продукция
F-15
F-16
F-35A
КС-46
Компании
Airbus
Boeing
IAI
Проекты
2020-й год
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