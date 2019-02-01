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01.02.2019
ЦАМТО

В ходе испытаний самого дорогого авианосца ВВС США Gerald Ford были обнаружены неполадки в оборудовании

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Gerald Ford
Авианосец ВМС США Gerald Ford.
Источник изображения: © Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy via AP

ЦАМТО, 31 января. В ходе испытаний самого дорогого авианосца ВВС США Gerald Ford были обнаружены неполадки в оборудовании. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает Bloomberg.

Отмечается, что за 740 испытательных полетов электромагнитные катапульты, используемые для запуска, отказывали 20 раз. Проблемы фиксируются с мая 2017 года, когда Gerald Ford был введен в состав ВМС США.

Представитель ВМС пояснила агентству, что при инцидентах никто не пострадал, однако два запуска пришлось отменить.

Кроме того, по данным Bloomberg, на корабле отсутствуют 11 подъемников, которые необходимы для передачи боеприпасов между палубами. Тем не менее, ВМС США строят дальнейшие планы на авианосец и намерены оплатить дополнительные затраты на устранение неполадок.

Новейший авианосец CVN-78 Gerald R. Ford обошелся США в рекордные 12,9 млрд. долл. Авианосец был заложен в 2009 году и сдан флоту в 2017 году.

Всего Пентагон планирует построить от 10 до 12 авианосцев типа Gerald Ford. Первые корабли должны поступить на вооружение до 2027 года, передает "РИА Новости".

31.01.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-78
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
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