Вооруженные силы Норвегии приобрели новые пулеметы M2A2N

ЦАМТО, 31 января. Как объявило Агентство по оборонным закупкам МО Норвегии DMA (Defence Materiel Agency / Forsvarsmateriell), американская компания US Ordnance выбрана поставщиком 1300 пулеметов M2A2N для ВС страны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, семилетнее рамочное соглашение также включает поставку запасных частей, инструмента и других материалов, которые будут применяться для замены состоящих на вооружении M2 QCB компании Browning.

Вооружение разработано под патрон калибра 12,7Ч99 мм компании Nammo и будет размещаться на креплениях Vinghog NM152 и в составе дистанционно управляемых модулей вооружения "Протектор Нордик" (PROTECTOR Nordic) и "Си Протектор" (Sea Protector) компании Kongsberg.

Агентство DMA также разместило заказ на поставку 11000 винтовок HK416N компании Heckler & Koch общей стоимостью 22 млн. евро (25 млн. долл.). Они должны быть поставлены в 2019-2021 гг.

Норвегия стала первой страной мира, которая приняла на вооружение 5,56-мм HK416 в качестве стандартной штурмовой винтовки для замены 7,62-мм винтовки AG3 (H&K G3A5), заказав в 2007 году 8200 винтовок.