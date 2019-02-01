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01.02.2019
ЦАМТО

Вооруженные силы Норвегии приобрели новые пулеметы M2A2N

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Морские пехотинцы США в Норвегии
Морские пехотинцы США в Норвегии.
Источник изображения: Минобороны Норвегии

ЦАМТО, 31 января. Как объявило Агентство по оборонным закупкам МО Норвегии DMA (Defence Materiel Agency / Forsvarsmateriell), американская компания US Ordnance выбрана поставщиком 1300 пулеметов M2A2N для ВС страны.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, семилетнее рамочное соглашение также включает поставку запасных частей, инструмента и других материалов, которые будут применяться для замены состоящих на вооружении M2 QCB компании Browning.

Вооружение разработано под патрон калибра 12,7Ч99 мм компании Nammo и будет размещаться на креплениях Vinghog NM152 и в составе дистанционно управляемых модулей вооружения "Протектор Нордик" (PROTECTOR Nordic) и "Си Протектор" (Sea Protector) компании Kongsberg.

Агентство DMA также разместило заказ на поставку 11000 винтовок HK416N компании Heckler & Koch общей стоимостью 22 млн. евро (25 млн. долл.). Они должны быть поставлены в 2019-2021 гг.

Норвегия стала первой страной мира, которая приняла на вооружение 5,56-мм HK416 в качестве стандартной штурмовой винтовки для замены 7,62-мм винтовки AG3 (H&K G3A5), заказав в 2007 году 8200 винтовок.

31.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Компании
Heckler & Koch
Kongsberg
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